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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للبنات أول سنة سواقة.. سوزوكي ماروتي فابريكة بـ 64 ألف جنيه

سوزوكي ماروتي
سوزوكي ماروتي

اذا كنتي حديثة العهد فى القيادة، أو تبحثين عن سيارة صغيرة الحجم، وموفرة فى استهلاك الوقود، وكذلك سعرها رخيص، فالحل لدي سوق المستعمل هرباً من ارتفاع أسعار "الزيرو"، حيث يمكنك شراء سوزوكي ماروتي “فابريكة” لـ 64 ألف جنيه فقط.

وبحسب منصة بيع السيارات المستعملة “أونلاين” الشهيرة، فالسيارة لم تحصل على أى دهانات، وبحسب صاحبها بلغ سعرها 64 الف جنيه.

سوزوكي ماروتي

تأتى سوزوكي ماروتي موديل 2010 بمحرك 800 سي سي، بقوة 36 حصانا، مع ناقل حركة "مانيوال" من 5 سرعات، بخزان وقود سعة 30 لتر، وسرعة قصوي 138 كيلو متر في الساعة.

سوزوكي ماروتي

بالرغم من حجم سوزوكي ماروتي الصغير، إلا أنها توفر مقصورة رحبة لشخصين فى المقدمة، ولطفلين فى المقعد الخلفي، مع عجلة قيادة تقليدية، وعدادات بسيطة.

سوزوكي ماروتي

جاءت سوزوكي ماروتي موديل 2010 بدون أى دهانات تذكر سواء داخلياً أو خارجياً، بينما بلغت قراءة العداد الخاص بها 70 ألف كيلومتر، باللون السيلفر مقابل 64 ألف جنيه.

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