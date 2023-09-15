الغرف التجارية: 50% تخفيضات فى معارض أهلا مدارس

أعلن الدكتور أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن معارض "أهلا مدارس" تُقدم تخفيضات تصل إلى 50%، وذلك نتيجة للتعاون بين الحكومة والغرف التجارية.

أشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “خط أحمر”، والمذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، إلى أن هذا المعرض يهدف إلى مكافحة التضخم الذي يشهده السوق في الوقت الحالي بسبب تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

أوضح الدكتور أحمد الوكيل، أن تخفيضات معارض "أهلا مدارس" تصل إلى 50%، مؤكدًا أن الهدف هو تلبية احتياجات المستهلكين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها، لافتا إلي وجود تعاون كبير من قبل التجار في تقديم خصومات حقيقية.

وأوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية أن هناك 480 فرعًا لمعارض "أهلا مدارس" في جميع أنحاء البلاد، مشيرًا إلى أن عندما يكون العرض متساويًا مع الطلب، يساعد ذلك في ضبط الأسعار، في حين يؤدي أي خلل في التوازن بين العرض والطلب إلى ارتفاع في الأسعار.