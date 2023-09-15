عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الغرف التجارية: 50% تخفيضات فى معارض أهلا مدارس

صدى البلد

أعلن الدكتور أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن معارض "أهلا مدارس" تُقدم تخفيضات تصل إلى 50%، وذلك نتيجة للتعاون بين الحكومة والغرف التجارية.

أشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “خط أحمر”، والمذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، إلى أن هذا المعرض يهدف إلى مكافحة التضخم الذي يشهده السوق في الوقت الحالي بسبب تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

أوضح الدكتور أحمد الوكيل، أن تخفيضات معارض "أهلا مدارس" تصل إلى 50%، مؤكدًا أن الهدف هو تلبية احتياجات المستهلكين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها، لافتا إلي وجود تعاون كبير من قبل التجار في تقديم خصومات حقيقية.

وأوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية أن هناك 480 فرعًا لمعارض "أهلا مدارس" في جميع أنحاء البلاد، مشيرًا إلى أن عندما يكون العرض متساويًا مع الطلب، يساعد ذلك في ضبط الأسعار، في حين يؤدي أي خلل في التوازن بين العرض والطلب إلى ارتفاع في الأسعار.

 

الأعباء الاقتصادية أهلا مدارس الحرب الروسية الأوكرانية الحرب الروسية الاوكران الظروف الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

لحظة بلحظة| شاهد.. مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري بنهائي كأس السوبر الإفريقي

انتهت خلاص| لجنة التظلمات تصدر قرارها النهائي بشأن واقعة حسين الشحات ومحمد الشيبي.. وهذا تعليق بيراميدز

استبعاد لاعب من قائمة الأهلي.. مفاجأة كولر في السوبر الإفريقي

الأرصاد: عودة عاصفة التنين مع بداية الخريف.. وتوقعات بارتفاع معدل الأمطار

بي إن سبورتس تعلن قراراها النهائي بشأن إذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

الأهلي ضد اتحاد العاصمة.. هدف أبيض لـ كهربا في السوبر الإفريقي

كل عيل من راجل.. قهوجي المنيرة مصدوم بسبب حقيقة نسب أبنائه الأربعة

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية: السعي إلى تنظيم النسل لا يتعارض مع دعوة الشرع للتكاثر

إنتي عملتي كدا إزاي؟ صدمة في المحكمة بسبب جريمة مريبة لهذه الأمّ

السوبر الإفريقي.. اتحاد العاصمة يتقدم على الأهلي بالهدف الأول من ضربة جزاء

الأرصاد تحذر من تقلبات عنيفة.. وتكشف حقيقة اقتراب حدوث عاصفة التنين

بحضور العوضي وزينة .. أبطال فيلم الإسكندراني يحتفلون بانطلاق تصويره | شاهد

6 إجراءات | إعلان مهم من تعليم القاهرة بشأن العام الدراسي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور العوضي وزينة .. أبطال فيلم الإسكندراني يحتفلون بانطلاق تصويره | شاهد

واضحة وملحوظة.. أعراض الحمل في الشهر الثاني

طريقة عمل فريك بالدجاج

لحظة بلحظة| شاهد.. مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري بنهائي كأس السوبر الإفريقي

فيديو

كواليس تصوير مشاهد هايدي خالد بمسلسل سفاح الجيزة.. فيديو

مهرجان الجونة «مش بيت أبويا».. بشرى ترد بقوة على زملائها بالوسط الفني

حذر إمام عاشور .. هل يفاجئ كولر اتحاد العاصمة بالدفع بـ مسمار النص ؟ «فيديوجراف»

النجم الساطع 2023| ختام أكبر تدريب عسكري في الشرق الأوسط بمشاركة 8000 مقاتل من 34 دولة .. تدريبات غير نمطية للدول المشاركة .. وتأكيد على العلاقات العسكرية بين القاهرة وواشنطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ