الكتب الخارجية والنظارات.. الغرف التجارية: معارض أهلا مدارس 2023 تشمل جميع المستلزمات

قال الدكتور علاء عز أمين اتحاد الغرف التجارية، إن معرض أهلا مدارس 2023 ، جاء فى إطار توجيهات القيادة السياسية لمواجهة التضخم، ضمن العديد من المعارض الخاصة بالمناسبات مثل معارض أهلا رمضان.

وأكد علاء عز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع على قناة سي بي سي، أن جميع محافظات مصر تشهد مئات المعارض مثل معرض أهلا مدارس 2023، لافتا إلى أنه توفير المساحات لإقامة المصانع.

أهلا مدارس 2023



وأوضح أمين اتحاد الغرف التجارية، أن القطاع الخاص يتشارك مع الدولة فى معارض أهلا مدارس 2023، مؤكدا أن التجار يوردون المستلزمات المدرسية بأسعار منافسة لأسعار الجملة.

وأكد أمين اتحاد الغرف التجارية، ان معارض أهلا مدارس 2023 تشمل كافة السلع التى يحتاجها الطلبة حتى نظرات النظر تم توفيرها، وتوفير عيادات لقياس النظر، مؤكدا أن الأسعار بتخفيضات تصل لـ 50% ، وأنه المعرض مستمر حتى نهاية سبتمبر .