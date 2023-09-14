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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الغرف التجارية: انطلاق معارض أهلا مدارس غدا في المحافظات.. فيديو

أهلا مدارس
أهلا مدارس

أشاد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، بافتتاح رئيس الوزراء معرض "أهلا مدارس" الرئيسي بمدينة نصر".

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للتخفيف عن المواطنين.. تخفيضات بمعارض أهلا مدارس

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تامر أمين: معرض أهلا مدارس مهم للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور

وأضاف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "كان هناك توجيهات من الرئيس السيسي بتوفير أفضل سلع بأفضل سعر ممكن لمحاربة التضخم ولكي تستطيع الأسرة المصرية الحصول على احتياجاتها".

 

وأضاف: "في معرض أهلا مدارس بدأنا ننظر للأشياء الغير تقليدية التي تحتاجها الأسرة المصرية غير الشنط والمستلزمات المدرسة والأحذية".

 

وأشار إلى أن "أسعار الكتب الخارجية ارتفعت وبالتالي لأول مرة يتم اتاحة الكتب الخارجية في معارض أهلا مدارس بتخفيضات كبيرة"، موضحا: "تم توفير الخدمات الطبية ومنها النضارات الطبية بأسعار مخفضة، فضلا عن وحدات لقياس النظر للطلاب مجانا".

 

وأضاف: "تم اتاحة السلع الأساسية أيضا في معارض أهلا مدارس.. المعارض ستنطلق غدا في جميع محافظات الجمهورية وهناك حوالي 130 معرض في كافة المحافظات والمدن الرئيسية، وهناك 42 شادرا بالمراكز الرئيسية في القرى".

أهلا مدارس الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الأسرة المصرية الخدمات الطبية اتحاد الغرف التجارية

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