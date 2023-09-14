الغرف التجارية: انطلاق معارض أهلا مدارس غدا في المحافظات.. فيديو

أشاد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، بافتتاح رئيس الوزراء معرض "أهلا مدارس" الرئيسي بمدينة نصر".

وأضاف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "كان هناك توجيهات من الرئيس السيسي بتوفير أفضل سلع بأفضل سعر ممكن لمحاربة التضخم ولكي تستطيع الأسرة المصرية الحصول على احتياجاتها".

وأضاف: "في معرض أهلا مدارس بدأنا ننظر للأشياء الغير تقليدية التي تحتاجها الأسرة المصرية غير الشنط والمستلزمات المدرسة والأحذية".

وأشار إلى أن "أسعار الكتب الخارجية ارتفعت وبالتالي لأول مرة يتم اتاحة الكتب الخارجية في معارض أهلا مدارس بتخفيضات كبيرة"، موضحا: "تم توفير الخدمات الطبية ومنها النضارات الطبية بأسعار مخفضة، فضلا عن وحدات لقياس النظر للطلاب مجانا".

وأضاف: "تم اتاحة السلع الأساسية أيضا في معارض أهلا مدارس.. المعارض ستنطلق غدا في جميع محافظات الجمهورية وهناك حوالي 130 معرض في كافة المحافظات والمدن الرئيسية، وهناك 42 شادرا بالمراكز الرئيسية في القرى".