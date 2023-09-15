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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضياء رشوان: الحكومة تحاول التخفيف من حدة غلاء الأسعار

ضياء رشوان
ضياء رشوان

كشف الإعلامي ضياء رشوان، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، افتتح المعرض الرئيسي لـ أهلا مدارس 2023، في قاعة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأرض المعارض في القاهرة، وذلك بالتزامن مع انطلاق المعارض الأخرى بعدد كبير في كافة المحافظات، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضمان توافر أفضل السلع بأسعار مناسبة لصالح المستهلك المصري، ومجابهة غلاء الأسعار. 

ضياء رشوان يكشف تفاصيل افتتاح رئيس الوزراء معرض أهلا مدارس 

وأضاف "رشوان"، خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر قناة "etc"، اليوم الجمعة، أن الافتتاح حضره مع رئيس الوزراء كلا من علي المصيلحي وزير التموين، ورضا حجازي وزير التربية والتعليم، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس الغرفة التجارية في القاهرة. 

وأوضح ضياء رشوان، أن رئيس الوزراء بعد افتتاح المعرض، شهد إطلاق 84 سيارة تستعمل كمعارض متحركة، فضلا عن التجول في المعرض؛ لزيارة بعض أماكن العرض، وتحدث مع بعض العارضين حول الأسعار والجودة ونسبة المكون المصري في المنتجات. 

وأشار إلى أن كل المنتجات الجلدية في معارض أهلا مدارس في كافة الأقسام، هي إنتاج مصري بنسبة 100%، وبالتالي مصر تطمح أن تصل لـ 100% من إنتاج كل شيء، وبدأت بالأشياء الاستهلاكية في مصر. 

وأكمل أن رئيس الوزراء تفقد المنتجات والأجنحة الأخرى التي بها المنتجات الاستهلاكية مثل الزيت والأرز، والتي تقدم بتخفيضات قوية للمواطنين فضلا عن الأقمشة والأزياء المدرسية، وما إلى ذلك، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على التخفيف من حدة غلاء الأسعار والتضخم من خلال هذه المعارض.

ضياء رشوان أهلا مدارس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برنامج مصر جديدة

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