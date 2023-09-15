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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد البريكس.. ضياء رشوان: مصر تعمل على تطوير علاقاتها بقوة مع الصين

الإعلامي ضياء رشوان
الإعلامي ضياء رشوان

كشف الإعلامي ضياء رشوان، عن أن رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، كانت في زيارة لمدينة هونج كونج، وهي أحد المدن التابعة للصين، وهي واحدة من أهم وأكبر مراكز الإعلام في العالم، للمشاركة في مبادرة "الحزام والطريق" والتي تأتي تزامنا مع مرور 10 سنوات على إطلاق المبادرة، والمبادرة دولية وأطلقتها الصين، وتتضمن ربط مواقع مختلفة بسلسلة من المصالح المتبادلة، والتي تحقق الرضا والمنعة لجميع الأطراف. 

ضياء رشوان يكشف تفاصيل زيارة وزيرة التعاون للصين 

وأضاف "رشوان"، خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة" المذاع من خلال قناة "etc"، اليوم الجمعة، أن الوزيرة رانيا المشاط التقت بوزير المالية الصيني في إطار التحضير لقمة بكين والتي ستُعقد الشهر المقبل، واللقاء بين الطرفين شهد مناقشة أوجه تعزيز التعاون المشترك، وتحفيز أدوات التمويل الأخضر، والتمويلات المختلطة. 

واستكمل ضياء رشوان، أنه تم مناقشة أمور عديدة منها تحفيز التعاون الاقتصادي المشترك بين كلا مصر والصين وتحديدًا هونج كونج وذلك استكمالا لتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين عام 2014، لافتا إلى أن العلاقات بين مصر والصين تتطور بشكل واضح. 

وأشار إلى أن الحكومة المصرية اتخذت قرارات عديدة بعد انضمامها لـ البريكس، خاصة أن الصين واحدة من الدول المؤسسة لتحالف البريكس، فضلا عن أن مصر انضمت لبنك التنمية التابع للتحالف، وهو ما يعزز علاقات مصر مع الصين، ومع دول تجمع البريكس. 

ولفت إلى أن مصر ستستفيد من التعاون مع بنك التنمية، من أجل تعزيز أولويات مصر الوطنية، موضحا أن مصر ستستضيف الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار للبنية التحتية في شهر سبتمبر الحالي في شرم الشيخ، وأنه واحد من الأحداث الهامة، باعتباره بنك شرقي تلعب من خلاله الصين ودول البريكس دورا هاما فيه. 

ضياء رشوان رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي هونج كونج البريكس

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