عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية: 3.2 مليار جنيه تمويلات مشروعات متناهية الصغر خلال يونيو الماضي

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أظهر احدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية أن قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغير خلال يونيو الماضي ارتفعت الي  3.2 مليار جنيه من 906 مليون جنيه خلال يونيو 2022 .

بلغ عدد عدد مستفيدين من التمويلات الممنوحة للقطاع خلال شهر يونيو2023 نحو 3.6 الف مستفيد.

وأظهر التقرير الشهرى الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية حول أداء الأنشطة المالية غير المصرفية  استحواذ الذكور علي النصيب الأكبر من التمويلات الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال يونيو 2023 بنسبة 88.7 % فيما حصلت الاناث علي 11.2 % من إجمالي التمويلات.

txt

الرقابة المالية توافق على 4 طلبات للقيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول

txt

الرقابة المالية توافق على إجراءات كيما بإضافة نشاط تشغيل الفنادق والنوادي الاجتماعية

أوضحت الرقابة المالية أن النشاط التجارى استحوذ على النصيب الأكبر من تمويلات الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر بنسبة 70.7% في يونيو الماضي يليه النشاط الخدمي بنسبة 16.4%ثم القطاع الإنتاجي 6.7 % وجاء القطاع الزراعي فى المرتبة الرابعة و الاخير بنسبة 6.1%.

ارتفاع قيمة التمويلات خلال النصف الأول من العام الجاري 

وكشفت الرقابة المالية عن ارتفاع عدد المستفيدين من التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات متناهية الصغر منذ مارس 2016 حتى نهاية يونيو 2023 والذى بلغ 3.8 مليون مستفيد مقارنة بـ 3.7 مليون مستفيد حتى نهاية يونيو 2022.

وبلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر سجل 42.2 مليار جنيه حتى يونيو2023 مقارنة بـ 32.9 مليار  جنيه حتى نهاية نفس الفترة عن العام السابق، بارتفاع 9.3 مليار جنيه.

الرقابة المالية أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر القطاع التجارى النشاط الخدمي جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة الآن عبر هذا الرابط

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

أول قرار من النادي الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي | خاص

أول تعليق لـ خالد الغندور بعد خسارة الأهلي السوبر الأفريقي

انتهت خلاص| لجنة التظلمات تصدر قرارها النهائي بشأن واقعة حسين الشحات ومحمد الشيبي.. وهذا تعليق بيراميدز

الأرصاد: عودة عاصفة التنين مع بداية الخريف.. وتوقعات بارتفاع معدل الأمطار

لحظة بلحظة| شاهد.. مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري بنهائي كأس السوبر الإفريقي

مجدى عبدالغني يطرح سؤالا بعد خسارة الأهلي لقب السوبر الإفريقي

ترشيحاتنا

أشرف عطية: حياة كريمة حولت أسوان من طاردة للسكان إلى محافظة جاذبة

محدش كان في حالته.. رد فعل شوبير على خسارة الأهلي لـ السوبر الإفريقي

تأكيدًا لـ«صدى البلد».. عمر فايد في الدوري الصربي على سبيل الإعارة

تعليق ناري من مهيب عبد الهادي بعد خسارة الأهلي لـ السوبر الإفريقي

أول تعليق من أمريكا على وصول وفد حوثي إلى السعودية

قرارات عاجلة من النائب العام الليبي بشأن انهيار سدين في درنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الفولية فى المنزل مثل الجاهزة

تعرف على فوائد العسل الأسود قبل النوم

أشرف زكي في عزاء والد محمد مهران.. فيديو وصور

بملابس ملفتة.. ميريهان حسين تبرز جمالها في جلسة تصوير على البحر

فيديو

أشرف زكي في عزاء والد محمد مهران.. فيديو وصور

كواليس تصوير مشاهد هايدي خالد بمسلسل سفاح الجيزة.. فيديو

مهرجان الجونة «مش بيت أبويا».. بشرى ترد بقوة على زملائها بالوسط الفني

حذر إمام عاشور .. هل يفاجئ كولر اتحاد العاصمة بالدفع بـ مسمار النص ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ