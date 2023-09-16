الرقابة المالية: 3.2 مليار جنيه تمويلات مشروعات متناهية الصغر خلال يونيو الماضي

أظهر احدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية أن قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغير خلال يونيو الماضي ارتفعت الي 3.2 مليار جنيه من 906 مليون جنيه خلال يونيو 2022 .

بلغ عدد عدد مستفيدين من التمويلات الممنوحة للقطاع خلال شهر يونيو2023 نحو 3.6 الف مستفيد.

وأظهر التقرير الشهرى الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية حول أداء الأنشطة المالية غير المصرفية استحواذ الذكور علي النصيب الأكبر من التمويلات الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال يونيو 2023 بنسبة 88.7 % فيما حصلت الاناث علي 11.2 % من إجمالي التمويلات.

أوضحت الرقابة المالية أن النشاط التجارى استحوذ على النصيب الأكبر من تمويلات الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر بنسبة 70.7% في يونيو الماضي يليه النشاط الخدمي بنسبة 16.4%ثم القطاع الإنتاجي 6.7 % وجاء القطاع الزراعي فى المرتبة الرابعة و الاخير بنسبة 6.1%.

ارتفاع قيمة التمويلات خلال النصف الأول من العام الجاري

وكشفت الرقابة المالية عن ارتفاع عدد المستفيدين من التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات متناهية الصغر منذ مارس 2016 حتى نهاية يونيو 2023 والذى بلغ 3.8 مليون مستفيد مقارنة بـ 3.7 مليون مستفيد حتى نهاية يونيو 2022.

وبلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر سجل 42.2 مليار جنيه حتى يونيو2023 مقارنة بـ 32.9 مليار جنيه حتى نهاية نفس الفترة عن العام السابق، بارتفاع 9.3 مليار جنيه.