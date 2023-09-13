الرقابة المالية توافق على إجراءات كيما بإضافة نشاط تشغيل الفنادق والنوادي الاجتماعية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح تعديل النظام الأساسي لشركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام

وقالت الرقابة المالية، الأربعاء، إن تقرير الافصاح بتضمن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية لتعديل المادة 3 من النظام الأساسي.

واعتمد مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، الاثنين الماضي ،تقرير الافصاح لغرض السير في إجراءات تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة، ويتضمن إضافة نشاط إدارة وتشغيل الفنادق والنوادي الاجتماعية.

يشار إلى أن الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، حققت أرباحاً بلغت 1.19 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 651.48 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 6.61 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.44 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

تأسيس كيما

تأسست شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما لإنتاج الأسمدة النيتروجينية لجنوب الوادى بالاعتماد على محطة كهرباء خزان أسوان.

بدأ إنتاج شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما من السماد فى عام 1960 بطاقة إنتاجية 600 طن فى اليوم، وفى عام 1967 تم إنشاء مصنع لإنتاج سبيكة الفيروسيليكون بطاقة إنتاجية 7000 طن فى السنة

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 56% من اسهم شركة كيما، فى حين تمتلك الهيئة القومية للتأمين 26%، هيئة الاوقاف 3%، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى 1% ،هيئة صندوق البريد 3% ،بنك التنمية والائتمان الزراعى 0.05% بنك مصر 4.9%، بنك ناصر 0.05%، شركة مصر.