جوجل تطرح أداة تنظيم جديدة لمتصفح Chrome

استطاعت شركة "جوجل" من خلال متصفح "كروم" أن تتربع على عرش متصفحات الويب الأكثر شعبية، ومن أجل الحفاظ على مكانتها؛ تحاول دائما التطوير من الإمكانيات والمزايا التي تقدمها في النظام الأساسي، خاصة في ظل جو تنافسي محتدم مع شركة "مايكروسوفت" التي تنافسها بمتصفح "إيدج" ومحرك BingAI المدعم بالذكاء الاصطناعي.

ووفقا لتقرير من موقع androidpolice تعمل شركة جوجل على تطوير ميزة "تنظيم علامات التبويب" الجديدة لمتصفح Chrome، الذي يهدف إلى تسهيل التعامل مع المتصفح وتقديم تجربة مستخدم جديدة أكثر تنظيما، ومساعدة المستخدمين على إدارة الفوضى التي تحدث في علامات التبويب المتعددة عند فتحها معا.

طريقة عمل هذه الميزة غير معروفة حتى الآن، إذ أنها ما زالت في مراحلها الأولى ولكنها تسمح للمستخدمين بإعادة ترتيب علامات التبويب، أو نقلها إلى نوافذ مختلفة، أو تجميعها معًا بشكل ملائم.

يُظهر الإصدار رقم Chrome 119، الذي انتقل للتو إلى قناة Canary، أن "جوجل" تتعامل مع ميزة تنظيم علامات تبويب جديدة من نوعها. لا تزال الآليات الدقيقة لعمل هذه الخاصية محاطة بالغموض، لكن الصور الأولية أثارت التكهنات. في حين أن التفاصيل الكاملة لا تزال غامضة، يفترض التقرير أنها قد تكون قائمة توفر للمستخدمين قدرات محسنة لإعادة ترتيب علامات التبويب، أو نقلها إلى نوافذ مختلفة، أو حتى تجميعها معًا بشكل ملائم.

يتمتع Chrome بإرث مشرف وحافل في مجال تحسين تجربة المستخدم عندما يتعلق الأمر بعلامات التبويب، سبق وأن قدمت ميزة مجموعات علامات التبويب، التي كانت آنذاك بمثابة تغيير في قواعد اللعبة، حيث مكن المستخدمين من تجميع علامات التبويب المتشابهة معًا، وبالتالي واجهة مستخدم أكثر سهولة وتنظيما ونظافة.

وإذا لم يكن ذلك كافيًا؛ فقد قامت Google بتوسيع دعمها لمزامنة مجموعات علامات التبويب عبر الأجهزة المختلفة، وطبعا هناك ميزة لا تنسى وهي إعادة ترتيب علامات التبويب باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح البسيطة. تتفهم Google الفوضى التي يغرق فيها المستخدم مع فتح علامات تبويب كثيرة وبالتالي يصبح المتصفح مزدحم .