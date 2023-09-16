عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل تطرح أداة تنظيم جديدة لمتصفح Chrome

جوجل كروم
جوجل كروم

استطاعت شركة "جوجل" من خلال متصفح "كروم" أن تتربع على عرش متصفحات الويب الأكثر شعبية، ومن أجل الحفاظ على مكانتها؛ تحاول دائما التطوير من الإمكانيات والمزايا التي تقدمها في النظام الأساسي، خاصة في ظل جو تنافسي محتدم مع شركة "مايكروسوفت" التي تنافسها بمتصفح "إيدج" ومحرك BingAI المدعم بالذكاء الاصطناعي.

ووفقا لتقرير من موقع androidpolice تعمل شركة جوجل على تطوير ميزة "تنظيم علامات التبويب" الجديدة لمتصفح  Chrome، الذي يهدف إلى تسهيل التعامل مع المتصفح وتقديم تجربة مستخدم جديدة أكثر تنظيما، ومساعدة المستخدمين على إدارة الفوضى التي تحدث في علامات التبويب المتعددة عند فتحها معا.

طريقة عمل هذه الميزة غير معروفة حتى الآن، إذ أنها ما زالت في مراحلها الأولى ولكنها تسمح للمستخدمين بإعادة ترتيب علامات التبويب، أو نقلها إلى نوافذ مختلفة، أو تجميعها معًا بشكل ملائم.

يُظهر الإصدار رقم Chrome 119، الذي انتقل للتو إلى قناة Canary، أن "جوجل" تتعامل مع ميزة تنظيم علامات تبويب جديدة من نوعها. لا تزال الآليات الدقيقة لعمل هذه الخاصية محاطة بالغموض، لكن الصور الأولية أثارت التكهنات. في حين أن التفاصيل الكاملة لا تزال غامضة، يفترض التقرير أنها قد تكون قائمة توفر للمستخدمين قدرات محسنة لإعادة ترتيب علامات التبويب، أو نقلها إلى نوافذ مختلفة، أو حتى تجميعها معًا بشكل ملائم.

احتكار البحث على الإنترنت.. جوجل متهمة بإنفاق المليارات لعرقلة المنافسين

دلوقتي تقدر تستخدم الرموز التعبيرية مع خرائط جوجل.. اعرف الطريقة

يتمتع Chrome بإرث مشرف وحافل في مجال تحسين تجربة المستخدم عندما يتعلق الأمر بعلامات التبويب، سبق وأن قدمت ميزة مجموعات علامات التبويب، التي كانت آنذاك بمثابة تغيير في قواعد اللعبة، حيث مكن المستخدمين من تجميع علامات التبويب المتشابهة معًا، وبالتالي واجهة مستخدم أكثر سهولة وتنظيما ونظافة. 

وإذا لم يكن ذلك كافيًا؛ فقد قامت Google بتوسيع دعمها لمزامنة مجموعات علامات التبويب عبر الأجهزة المختلفة، وطبعا هناك ميزة لا تنسى وهي إعادة ترتيب علامات التبويب باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح البسيطة. تتفهم Google الفوضى التي يغرق فيها المستخدم مع فتح علامات تبويب كثيرة وبالتالي يصبح المتصفح مزدحم .

جوجل كروم Chrome مايكروسوفت BingAI Google

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من النادي الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي | خاص

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

رسميا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة الآن عبر هذا الرابط

أول تعليق لـ خالد الغندور بعد خسارة الأهلي السوبر الأفريقي

تعليق ناري من مهيب عبد الهادي بعد خسارة الأهلي لـ السوبر الإفريقي

عاجل | بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة الزمالك رسمياً

الأرصاد: عودة عاصفة التنين مع بداية الخريف.. وتوقعات بارتفاع معدل الأمطار

انتهت خلاص| لجنة التظلمات تصدر قرارها النهائي بشأن واقعة حسين الشحات ومحمد الشيبي.. وهذا تعليق بيراميدز

موضوعات متعلقة

لعشاق الفخامة والرفاهية.. سامسونج تطلق سلسلة هواتفها القابلة للطي W24

بمعالج كوالكوم.. موتورولا تطلق 3 هواتف جديدة من الفئة الاقتصادية.. صور

لذوي الدخل المحدود.. أوبو تطلق هاتف A2 Pro رسميًا

بسبب الأطفال .. الاتحاد الأوروبي يغرّم تيك توك 345 مليون يورو

مواصفات رائدة .. شاومي تطرح Redmi Note 13 Pro بدقة شاشة 1.5K

ردود أفعال غاضبة من محبي آبل بعد الإعلان عن سلسلة iPhone 15

طريقة تنزيل الريلز من انستجرام بدون تطبيقات طرف ثالث

لمستخدمي "ويندوز" و macOS .. اعرف كيفية أخذ لقطات شاشة من اللاب توب

ترشيحاتنا

سبب تسمية شهر ربيع الأول.. وهل ولد الرسول في 12 يومًا مضت منه؟

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

معلومات الوزراء: تعظيم تجارة الترنزيت والمناطق اللوجستية يزيد موارد مصر من العملة الصعبة

هانى العسال: 80% من مباني مصر مخالفة.. قانون التصالح يشمل كل العقار بشكل عام.. بناء العاصمة الإدارية استثمار للفكر

عمرو الحديدي: الأهلي افتقد للشراسة أمام اتحاد العاصمة وعلى كولر إعادة الحسابات

القبض على شاب أجبر كلبه على تدخين الحشيش فى.. ما القصة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز أنوثتها.. فستان ريا أبي راشد يخطف أنظار متابعيها

من كواليس أولاد حريم كريم.. سعر فستان بسمة يثير الجدل

برقم غير متوقع.. سعر صادم لفستان نسرين طافش الأزرق

خضار متوفر بكل بيت يحسن العلاقة الزوجية.. وفوائد غير متوقعة أخرى

فيديو

أشرف زكي في عزاء والد محمد مهران.. فيديو وصور

كواليس تصوير مشاهد هايدي خالد بمسلسل سفاح الجيزة.. فيديو

مهرجان الجونة «مش بيت أبويا».. بشرى ترد بقوة على زملائها بالوسط الفني

حذر إمام عاشور .. هل يفاجئ كولر اتحاد العاصمة بالدفع بـ مسمار النص ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ