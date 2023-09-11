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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

دلوقتي تقدر تستخدم الرموز التعبيرية مع خرائط جوجل.. اعرف الطريقة

خرائط جوجل
خرائط جوجل

أصبحت الرموز التعبيرية أو ما يعرف باسم الـ Emojis جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وهي في حد ذاتها رد مختصر على كثير من الكلام، يمكنها أن تفيدك وتوفر عليك وقت وطاقة، الآن لم يعد الأمر مجرد إرسال رسائل نصية بل أيضا الرموز التعبيرية التي تقوم بوظيفتها على أكمل وجه إذا استُخدمت بطريقة صحيحة.

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني المتخصص أطلقت  جوجل  في تطبيقها "خرائط  جوجل" مؤخرًا تحديثًا يتيح للمستخدمين إضافة الرموز التعبيرية إلى مواقعهم المحفوظة، مما يوفر طريقة أكثر تخصيصًا وسرعة للعثور على مواقعهم المفضلة، وهي طريقة غريبة لكنها مبتكرة للوصول إلى الأماكن التي حفظتها لديك

خرائط جوجل

لقد ولت الأيام التي كان عليك فيها النظر بإمعان في شاشتك لرؤية  الدبابيس الصغيرة والنصوص لتعرف وجهتك، يمكنك الآن تعيين رمز تعبيري على سبيل المثال شريحة بيتزا لمطعم البيتزا المفضل لديك أو كرة سلة لصالة الألعاب الرياضية الخاصة بك، وبالتالي جوجل تسهل عليك الحياة.

استخدام هذه الميزة الجديدة ستكون بخطوات بسيطة: اضغط على علامة التبويب "المحفوظة" Saved في التطبيق، وقم بإنشاء قائمتك أو تحريرها، والآن أصبحت قائمتك الآن مليئة بالرموز التعبيرية التي اخترتها.

هذه الميزة الأنيقة بها مشكلة واحدة وهي أنها لا تطبق في كل الخصائص داخل التطبيق، مثلا لا يمكنك وضع رمز تعبيري في لستة  "الرغبة في الذهاب" Want to go أو "المفضلة" Favorites عليك أن تأخذ زمام الأمور وأن تبني قائمتك من الصفر. 

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يُظهر فيديو توضيحي من  جوجل  Google كيفية إنشاء قائمة منها "أماكن القهوة المفضلة"، مزينة بفنجان مناسب من الرموز التعبيرية للقهوة، إذًا، لماذا ما هدف جوجل من هذا؟ على الأرجح، يتعلق الأمر بزيادة تفاعل المستخدم مع التطبيق. دبابيس الخريطة التقليدية عملية ولكنها تفتقر إلى عوامل التخصيص وإضفاء روح شخصية على الوجهة المحددة.

يمكن للرموز التعبيرية أن تعبر عن الكثير. قم بتصغير خرائط Google، وبدلاً من بحر من الدبابيس التي لا يمكن تمييزها، سترى رموزًا تعبيرية أكثر تخصيصا وفعالية في التعرف على الأماكن بدلا من الدبابيس، الميزة الجديدة لا تجعل الخريطة جذابة بصريًا فحسب، بل يعمل أيضًا على تسريع عملية البحث، مما يقلل الوقت الذي تقضيه في النقر على كل موقع لمعرفة ما هو عليه.

الرموز التعبيرية خرائط جوجل emojis Google القهوة

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