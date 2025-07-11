غيابي كان في مصلحتي .. آمال ماهر تكشف سر اختفائها

تحدثت الفنانة آمال ماهر عن فترة غيابها الأخيرة عن الساحة الفنية، مؤكدة أن هذا الابتعاد كان قرارًا مدروسًا يصب في مصلحتها الشخصية والفنية.

وقالت آمال ماهر، في حوار خاص مع مجلة Vogue Arabia:"الغياب كان في مصلحتي، وأخذت وقتي في التحضير للألبوم الجديد بشكل مكثف.. وهتشعروا بده لما الألبوم ينزل".

وتطرقت آمال ماهر إلى علاقتها العميقة بالموسيقى، مشيرة إلى أنها تشكل جزءًا أساسيًا من حياتها، مضيفة: "المزيكا دايمًا كانت جزء لا يتجزأ من حياتي، وهي طريقتي اللي بعبر بيها عن نفسي، وخصوصًا في اللحظات اللي الكلام فيها مش كفاية".

وأضافت: "كل مرة بشتغل على مشروع جديد، بكتشف جانب مختلف وجديد في نفسي".