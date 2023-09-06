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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيديوهات شرح لأهم التطبيقات.. شكل جديد لـ جوجل بلاي

Google Play
Google Play

تمكنت شركة "جوجل" من احتلال الصدارة في مجال التكنولوجيا بفضل الترقية المستمرة لتطبيقاتها لتسهيل تجربة المستخدم الإجمالية، ويعتبر متجر "جوجل بلاي" منجم ذهب بالنسبة لعدد التطبيقات وشموليته ويتصدر متاجر التطبيقات في العالم إلا أن  جوجل  لا تتوقف أبدا عن جعله أفضل وأفضل.

 على الرغم من أن متجر  Google Play  عبارة عن كنز من التطبيقات المفيدة للغاية التي بالفعل يمكنها مساعدتك في كل أمور حياتك سواء العملية أو الترفيهية، إلا أنه قد يكون من الصعب جدًا العثور على التطبيقات المناسبة لاحتياجاتك. 

Google Play

لتسهيل الأمور على عملائها، ستقوم جوجل Google بإجراء تغييرات في واجهة المستخدم لمزيد من التنظيم لهذه الموارد الرائعة، وبطريقة تجعلك تتعرف أكثر على أهم التطبيقات.

تمتلك جوجل حاليا بالفعل واجهة منظمة للغاية بها الإصدارات الجديدة والاختيارات التحريرية الشهرية وبرنامجًا مناسبًا للأطفال يحتوي على تطبيقات معتمدة .

ولكن يبدو أن جوجل لا تكتفي بكل هذه الأمور. وتخطط الآن لجلب أسلوب Shorts (فيديوهات قصيرة) إلى متجر Google Play لتسليط الضوء على أحدث وأفضل تطبيقات نظام الأندرويد. كما هو الحال مع الفيديوهات القصيرة المتوفرة على منصات أخرى، يمكن لمقاطع الفيديو هذه الموجودة على متجر التطبيقات أن تسهّل اكتشاف الجواهر المخفية التي يصعب العثور عليها.

 سلاسل الفيديوهات القصيرة على متجر GOOGLE PLAY

سيتم تسمية سلاسل الفيديو الجديدة باسم "تقرير التشغيل" The Play Report. سيساعدك ذلك في العثور على التطبيقات والألعاب التي قد تعجبك على متجر Google Play. ستسلط هذه السلسلة الضوء على جميع الإصدارات الجديدة وأفضل الاختيارات والتطبيقات الرائعة التي لم تنل حظها في الشهرة، والجزء الرائع هو أن فريق التحرير في Google سيقوم بعمل كل ذلك

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فيما يتعلق بمكان ظهور مقاطع الفيديو القصيرة على متجر Google Play، فستكون في أعلى الصفحة الرئيسية. ستكون التجربة مشابهة جدًا لـ YouTube Shorts التي تظهر على صفحة "يوتيوب" الرئيسية على أجهزة سطح المكتب. كما سيكون هناك حلقات متعددة متاحة لكل سلسلة.

ستتم استضافة كل هذه الحلقات داخل متجر Google Play من خلال مشاركة " الخبراء في مجال التقنية، والمبدعين وموظفي Google". حاليًا، تتوفر مقاطع فيديو الإعلان فقط في متجر التطبيقات. ومع ذلك، تقول Google إن الحلقات الجديدة ستتوفر قريبًا على النظام الأساسي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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