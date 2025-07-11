جامعة حلوان الأهلية تواصل التميز بــ 22 برنامجًا أكاديميًا في 9 كليات متخصصة

تواصل جامعة حلوان الأهلية تقديم نموذج تعليم عصري متكامل من خلال طرح 22 برنامجًا أكاديميًا متخصصًا داخل 9 كليات متنوعة، تغطي قطاعات الطب، الهندسة، التكنولوجيا، الفنون، والعلوم الإنسانية، بما يعكس التوجه الوطني نحو تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وتضم الجامعة كليات: الطب، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الهندسة، علوم الحاسب، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الفنون والفنون التطبيقية، العلوم، وكلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال.

وصرّح الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة ، بأن:

"جامعة حلوان الأهلية تمثل رؤية جديدة للتعليم الجامعي في مصر، ترتكز على الجودة، والربط المباشر بين التخصصات الأكاديمية ومتطلبات السوق. نحرص على أن يكون كل برنامج داخل الجامعة مصممًا وفقًا لأحدث المعايير الدولية، مع بيئة تعليمية داعمة للإبداع والبحث العلمي والتطبيق العملي."

وأضاف أن الجامعة تسعى إلى تأهيل جيل جديد من الخريجين القادرين على المنافسة والعمل بفعالية داخل مصر وخارجها، من خلال برامج دراسية متقدمة في مجالات متعددة أبرزها: هندسة النظم الذكية، الروبوتات والميكاترونيات، الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، الرسوم المتحركة، التصميم الداخلي، العلاج الطبيعي، وطب الأسنان.

وتوفر الجامعة بنية تحتية تعليمية متطورة، ومعامل حديثة، ومنصات إلكترونية تفاعلية، إلى جانب اهتمام خاص بتنمية المهارات الشخصية والمهنية للطلاب عبر التدريب الميداني المستمر، والأنشطة البحثية والمجتمعية.

يُذكر أن جامعة حلوان الأهلية تعد من الجامعات الأهلية غير الهادفة للربح، وتأتي ضمن منظومة الجامعات الجديدة التي أطلقتها الدولة لتحقيق نقلة نوعية في التعليم الجامعي وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.