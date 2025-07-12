مينا مسعود يكشف تفاصيل فيلمه المصري الأول «في عز الضهر»

أعرب الفنان العالمي مينا مسعود عن سعادته البالغة بوجوده في مصر وتقديم أول أفلامه المصرية بعنوان "في عز الضهر"، واصفًا الفيلم بأنه عمل جيد، معبرًا عن أمله في أن ينال إعجاب الجمهور.

تأجيل عرض الفيلم يعود لعدة أسباب

أوضح مينا مسعود في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، أن تأجيل عرض الفيلم يعود لعدة أسباب، منها تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على الصناعة عالميًا، بالإضافة إلى بعض الأمور الإنتاجية، مؤكدًا على أن هذه الأمور طبيعية في صناعة السينما، مشبهاً الأمر بـ "التوقيت المصري" المعروف، لكنه سعيد بأن الفيلم سيرى النور أخيرًا.

يقدم مينا مسعود في الفيلم شخصية "حمزة الكاشف"، وهو شخص يعتبره الناس مجرمًا عالميًا، مشيرًا إلى أن الشخصية مرت بطفولة صعبة جدًا، وهو ما سيشرح تصرفاته عندما يكبر، ويحتوي الفيلم على مزيج من الدراما وقصة حب ومشاهد أكشن، وهو ما يأمل أن يجذب الجمهور.

وصرح مينا مسعود بأنه لا يوجد فرق فني كبير بين السينما المصرية والسينما العالمية، مؤكداً أنه نشأ على الفن المصري ويقدره كثيرًا، موضحًا أن الفن هو الفن في كل مكان، وأن الاختلافات تكمن بشكل أساسي في "النظام" أو طريقة سير العمل، والتي تختلف من مكان لآخر.

كشف مينا مسعود أن المشهد الأخير في الفيلم، الذي تم تصويره في "الهنجر"، كان الأصعب بالنسبة له على المستوى الفني، واصفًا المشهد بأنه كان تجربة فنية معقدة، حيث يبدأ دراميًا ثم يتحول إلى أكشن، ويعود للدراما مرة أخرى، ويحمل الكثير من الأحداث المهمة في الفيلم. واعتبر هذا المشهد تحديًا كبيرًا له كممثل.

على الصعيد الشخصي، أعلن مينا مسعود عن إقامة حفل زفافه في إيطاليا في نهاية الشهر القادم، مشيرًا إلى وجود تشابه كبير بين الثقافتين المصرية والهندية، خاصة فيما يتعلق بأهمية الأسرة والعلاقات العائلية المترابطة، وكذلك الأدوار التقليدية للرجل والمرأة، وهو ما يجعل الثقافتين قريبتين جدًا من بعضهما البعض.

https://youtu.be/JcZuRr1m7NA?si=mDAfvch_Dnrip78C