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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل تكتب شهادة وفاة تطبيق Movies& TV

Google
Google

منذ بداية متجر  جوجل  بلاي Google Play، والشركة الأمريكية تجري عددًا من التغييرات بين الحين والآخر، وبفضل هذه التحسينات أصبح من أفضل متاجر التطبيقات على الإطلاق.

 أعادت "جوجل"  تسمية ما كان يسمى آنذاك Android Market إلى متجر Google Play في عام 2012، والسبب أن جوجل كان لديها رؤية أوسع بكثير لـ "Google Play" تشمل الموسيقى والأفلام والتلفزيون وجميع أنواع الوسائط تقريبًا، لكن على مر السنين، تلاشت كل هذه الطموحات تدريجيا.

Google 

 تم إيقاف موسيقى Google Play واستبدالها بـ YouTube Music، وحدث الشيء نفسه مع Google Play Newsstand وGoogle News. أحدث تطبيق قررت الشركة أن تكتب شهادة وفاته وهو Google Play Movies & TV، حيث تضع جوجل المسمار الأخير في نعشه بإزالة تطبيق Android TV.

أرسلت الشركة بريدًا إلكترونيًا يؤكد أن تطبيق Google Play Movies & TV سيتوقف عن العمل على جهاز Android TV الخاص بالعملاء بدءا من 5 أكتوبر القادم. إذا كان لديك أي أفلام أو برامج تلفزيونية في مكتبتك يمكنك الاستمرار في مشاهدتها، من خلال علامة التبويب "التسوق" Shop على جهاز "أندرويد  تي في" الخاص بك، وبالمثل، يمكنك الاستمرار في شراء الأفلام واستئجارها من خلال علامة التبويب هذه أيضًا، كمت يمكنك أيضًا شراء الأفلام من خلال خدمات مثل YouTube. 

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لم يتم تضمين تطبيق Play Movies & TV بالفعل في أجهزة Google TV الأحدث مثل Chromecast مع Google TV، ولكنه كان لا يزال موجودًا على الأجهزة القديمة مثل Nvidia Shield TV. على هواتف نظام تشغيل أندرويد تم استبدال تطبيق Play Movies & TV بتطبيق Google TV، واتخذت Google نهجًا تدريجيًا تجاه أجهزة البث وأجهزة التلفزيون التي تعمل بنظام Android TV لإزالته.

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