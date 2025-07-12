ميلود لـ لاعبي الإسماعيلي: باب المشاركة مفتوح للجميع

كشف الجزائري ميلود حمدى، المدير الفنى الجديد للنادى الإسماعيلى، للاعبيه أن المشاركة فى المباريات سيكون متاحاً أمام أي لاعب يثبت تألقه في التدريبات وينفذ تعليمات الجهاز الفني، مشددًا على استبعاد أي لاعب يخالف التعليمات.

وعقد ميلود حمدى جلسة مع اللاعبين والجهاز المعاون، وأبلغ اللاعبين بسياسته خلال الفترة المقبلة مشدداً على ضرورة الاجتهاد فى التدريبات لضمان المشاركة بشكل أساسى مع إنطلاق الموسم الجديد.

واستقر الجزائري ميلود حمدي مدير الفني لفريق الإسماعيلى، على إقامة معسكر خارج مدينة الإسماعيلية الأسبوع المقبل، استعدادا للموسم الجديد.

ويبحث مسئولو الإسماعيلى إقامة المعسكر في مدينة الإسكندرية وإقامة عدد من المباريات الودية لتجهيز الفريق بشكل قوى استعدادا للموسم الجديد.



