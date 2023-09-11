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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بخطوات بسيطة.. إزاي تحظر إعلانات جوجل كروم المزعجة

Google Chrome
Google Chrome

يعد متصفح "جوجل  كروم" Google Chrome الأكثر استخداما  سواء من خلال أجهزة الأندرويد أو من خلال أجهزة سطح المكتب، الكال يجب استخدام متصفح الويب من جوجل بسبب سرعته و موثوقيته.

ما لا يعرفه البعض من مستخدمي "جوجل  كروم" أنه يأتي بالكثير من عوامل التخصيص والميزات التي تجعله بالفعل مميزا بين المتصفحات، من ضمن الأدوات الرائعة هو أنه يأتي مزودًا بأداة حظر الإعلانات المضمنة التي يمكن أن تساعدك على حظر الإعلانات التي تزعجك وتقتحمك، على سبيل المثال الإعلانات المنبثقة، والإعلانات التي تعمل على تشغيل الصوت تلقائيًا، والإعلانات التي تشغل مساحة كبيرة على الشاشة.

Google Chrome

في السطور التالية إليك أبسط طريقة لمنع الإعلانات المزعجة على GOOGLE CHROME من نظام تشغيل  أندرويد  Android ولتنشيط أداة حظر الإعلانات في Chrome، اتبع الخطوات التالية:

  • افتح جوجل كروم.
  • اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.
  • حدد الإعدادات.
  • قم بالتمرير لأسفل، ثم انقر فوق الخصوصية والأمان Privacy and security
  • اضغط على إعدادات الموقع Site settings
  • اضغط على الإعلانات Ads
  • قم بتبديل المفتاح إلى التشغيل والتفعيل لتمكين أداة حظر الإعلانات في Chrome.

بمجرد تمكين أداة حظر الإعلانات في Chrome، فإنه سيحظر جميع أنواع الإعلانات المدرجة في السطور التالية:

الإعلانات المنبثقة: هي الإعلانات التي تظهر في نافذة أو علامة تبويب جديدة وتحظر المحتوى الذي تحاول الوصول إليه.

الإعلانات التي تقوم بتشغيل الصوت تلقائيًا ودون إذنك.

الإعلانات التي تشغل مساحة كبيرة على الشاشة: وهي الإعلانات التي تكون كبيرة جدًا أو التي تغطي مساحة كبيرة من الشاشة.

الإعلانات الوامضة: هذه هي الإعلانات التي يمكن أن تكون مشتتة ومزعجة للغاية بسبب أضوائها المتغيرة

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الإعلانات التي تتطلب منك النقر عليها للمتابعة: هي الإعلانات التي تمنعك من الوصول إلى المحتوى الذي تحاول مشاهدته إلا إذا قمت بالنقر عليها.

الإعلانات التي تظهر عند التمرير: هذه هي الإعلانات التي تظهر أثناء التمرير لأسفل الصفحة.

الإعلانات المثبتة على الشاشة: هي الإعلانات التي تبقى في نفس المكان على الشاشة بغض النظر عن مقدار التمرير.

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