عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص موبايل شاومي ريدمي في مصر .. عليه خصم ١٠%

Xiaomi Redmi A1+
Xiaomi Redmi A1+

دخلنا في موسم العودة للمدارس، وفي هذه المناسبة تقدم مواقع التجارة الرقمية خصومات كبيرة على منتجاتها ومن ضمنها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وعروض مغرية على الهواتف الذكية.

يتوفر حاليا على إحدى مواقع التجارة الإلكترونية موبايل  شاومي  ريدمي A plus بخصم يصل 10% ويباع بسعر 3,399 جنيه مصري بعد أن كان بـ 3770 جنيه، وذلك مع تكوين الذاكرة العشوائية وسعة التخزين 2 جيجابايت رام و 32 جيجابايت روم، إليك في السطور التالية كافة تفاصيل الجهاز، الذي يعتبر أرخص جهاز من شركة "شاومي" يمكن أن تقتنيه.

Xiaomi Redmi A1+

مواصفات Xiaomi Redmi A1+

يحتوي هاتف شاومي ريدمي على شاشة LCD مقاس 6.5 بوصة، دقة وضوح 720x1600 بكسل وكثافة بكسلات 269 نقطة لكل بوصة، مع درجة سطوع 400 شمعة لكل متر مربع، نسبة شاشة إلى جسم 81.0%.

Xiaomi Redmi A1+

يتم تشغيل هاتف شاومي ريدمي من خلال معالج وحدة مركزية من "ميدياتك" شريحة Helio A22 رباعية النوى بتردد ميقاتي أعلى 2 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات الجرافيك PowerVR GE8320 التي تقترن في عملها بذاكرة الوصول العشوائي الـ 2 جيجابايت رام وسعة التخزين 32 جيجابايت روم.

Xiaomi Redmi A1+

يحزم الهاتف بطارية مدمجة من مادة ليثيوم بوليمر سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 10 وات ويعمل من خلال نظام تشغيل أندرويد 12 Go edition مع واجهة مستخدم MIUI 12 من شاومي، وبدرجة سمك 9.1 ملم ووزن إجمالي 192 جرام.

مواصفات رائدة .. شاومي تطرح Redmi Note 13 Pro بدقة شاشة 1.5K

بمواصفات Galaxy S23.. شاومي تطلق موبايل متوسط المدى بكاميرا 200 ميجابيكسل

بالنسبة لإعداد الكاميرات، نجد في اللوحة الخلفية كاميرات مزدوجة، مع مستشعر رئيسي عدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا للعمق بدقة 0.08 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي في المقدمة بدقة 5 ميجابكسل فتحة عدسة واسعة.

Xiaomi Redmi A1+

يدعم جهاز شاومي ريدمي اتصالات واي فاي 802.11 a/b/g/n وبلوتوث 5.0, A2DP, LE وتحديد الموقع الجغرافي GPS مع نظم ملاحة أخرى GLONASS, GALILEO, BDS.

موبايل شاومي موبايل شاومي ريدمي Xiaomi Xiaomi Redmi A1

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من النادي الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي | خاص

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

رسميا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة الآن عبر هذا الرابط

عاجل | بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة الزمالك رسمياً

الأرصاد: عودة عاصفة التنين مع بداية الخريف.. وتوقعات بارتفاع معدل الأمطار

أول تعليق لـ خالد الغندور بعد خسارة الأهلي السوبر الأفريقي

تعليق ناري من مهيب عبد الهادي بعد خسارة الأهلي لـ السوبر الإفريقي

انتهت خلاص| لجنة التظلمات تصدر قرارها النهائي بشأن واقعة حسين الشحات ومحمد الشيبي.. وهذا تعليق بيراميدز

موضوعات متعلقة

لعشاق الفخامة والرفاهية.. سامسونج تطلق سلسلة هواتفها القابلة للطي W24

بمعالج كوالكوم.. موتورولا تطلق 3 هواتف جديدة من الفئة الاقتصادية.. صور

لذوي الدخل المحدود.. أوبو تطلق هاتف A2 Pro رسميًا

بسبب الأطفال .. الاتحاد الأوروبي يغرّم تيك توك 345 مليون يورو

مواصفات رائدة .. شاومي تطرح Redmi Note 13 Pro بدقة شاشة 1.5K

ردود أفعال غاضبة من محبي آبل بعد الإعلان عن سلسلة iPhone 15

طريقة تنزيل الريلز من انستجرام بدون تطبيقات طرف ثالث

لمستخدمي "ويندوز" و macOS .. اعرف كيفية أخذ لقطات شاشة من اللاب توب

ترشيحاتنا

ليبيا .. الهلال الأحمر يعلن إنقاذ 800 شخص في العاصفة دانيال

أرخص موبايل شاومي ريدمي في مصر .. عليه خصم ١٠%

"شاطىء بلا مخلفات".. وزارة البيئة تطلق حملة توعية

جيتور X70 موديل 2024 الجديدة في مصر بهذا السعر

كيف احتفل الله بمولد النبي؟.. 5 قربات للشفاعة وتفريج الكربات

ابتدءا من الغد.. «العامة للاستثمار»: استقبال طلبات تأسيس الشركات عبر البوابة الإلكترونية فقط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز أنوثتها.. فستان ريا أبي راشد يخطف أنظار متابعيها

من كواليس أولاد حريم كريم.. سعر فستان بسمة يثير الجدل

برقم غير متوقع.. سعر صادم لفستان نسرين طافش الأزرق

خضار متوفر بكل بيت يحسن العلاقة الزوجية.. وفوائد غير متوقعة أخرى

فيديو

أشرف زكي في عزاء والد محمد مهران.. فيديو وصور

كواليس تصوير مشاهد هايدي خالد بمسلسل سفاح الجيزة.. فيديو

مهرجان الجونة «مش بيت أبويا».. بشرى ترد بقوة على زملائها بالوسط الفني

حذر إمام عاشور .. هل يفاجئ كولر اتحاد العاصمة بالدفع بـ مسمار النص ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ