أرخص موبايل شاومي ريدمي في مصر .. عليه خصم ١٠%

دخلنا في موسم العودة للمدارس، وفي هذه المناسبة تقدم مواقع التجارة الرقمية خصومات كبيرة على منتجاتها ومن ضمنها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وعروض مغرية على الهواتف الذكية.

يتوفر حاليا على إحدى مواقع التجارة الإلكترونية موبايل شاومي ريدمي A plus بخصم يصل 10% ويباع بسعر 3,399 جنيه مصري بعد أن كان بـ 3770 جنيه، وذلك مع تكوين الذاكرة العشوائية وسعة التخزين 2 جيجابايت رام و 32 جيجابايت روم، إليك في السطور التالية كافة تفاصيل الجهاز، الذي يعتبر أرخص جهاز من شركة "شاومي" يمكن أن تقتنيه.

Xiaomi Redmi A1+

مواصفات Xiaomi Redmi A1+

يحتوي هاتف شاومي ريدمي على شاشة LCD مقاس 6.5 بوصة، دقة وضوح 720x1600 بكسل وكثافة بكسلات 269 نقطة لكل بوصة، مع درجة سطوع 400 شمعة لكل متر مربع، نسبة شاشة إلى جسم 81.0%.

Xiaomi Redmi A1+

يتم تشغيل هاتف شاومي ريدمي من خلال معالج وحدة مركزية من "ميدياتك" شريحة Helio A22 رباعية النوى بتردد ميقاتي أعلى 2 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات الجرافيك PowerVR GE8320 التي تقترن في عملها بذاكرة الوصول العشوائي الـ 2 جيجابايت رام وسعة التخزين 32 جيجابايت روم.

Xiaomi Redmi A1+

يحزم الهاتف بطارية مدمجة من مادة ليثيوم بوليمر سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 10 وات ويعمل من خلال نظام تشغيل أندرويد 12 Go edition مع واجهة مستخدم MIUI 12 من شاومي، وبدرجة سمك 9.1 ملم ووزن إجمالي 192 جرام.

بالنسبة لإعداد الكاميرات، نجد في اللوحة الخلفية كاميرات مزدوجة، مع مستشعر رئيسي عدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا للعمق بدقة 0.08 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي في المقدمة بدقة 5 ميجابكسل فتحة عدسة واسعة.

Xiaomi Redmi A1+

يدعم جهاز شاومي ريدمي اتصالات واي فاي 802.11 a/b/g/n وبلوتوث 5.0, A2DP, LE وتحديد الموقع الجغرافي GPS مع نظم ملاحة أخرى GLONASS, GALILEO, BDS.