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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«صندوق النقد»: تراجع القيمة السوقية لأسواق المال العربية

تراجع القيمة السوقية
تراجع القيمة السوقية لأسواق المال العربية

هبطت القيمة السوقية لأسواق المال العربية بنسبة 0.94% بنهاية الأسبوع المنتهي في 8 سبتمبر 2023، مقارنة بالأسبوع السابق عليه، بحسب النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية الصادرة عن صندوق النقد العربي. 

وأظهرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن صندوق النقد العربي ،تراجع القيمة السوقية في 6 بورصات عربية مقابل تسجيلها تحسناً في 7 بورصات.

وتصدرت سوق أبوظبي للأوراق المالية الارتفاع المسجل على مستوى القيمة السوقية بنسبة 3.37 %، بينما شهدت بورصات بيروت ودمشق وقطر وعمّان والكويت تحسناً بأقل من 1%.

وتراجعت قيمة تداولات أسواق المال العربية بنهاية الأسبوع المنتهي في 8 من شهر سبتمبر 2023 بنحو 5.85 % نتيجة انخفاض قيمة التداول في تسع بورصات عربية، مقابل تسجيلها ارتفاعاً في خمس بورصات أخرى.

وسجلت بورصة بيروت أكبر الارتفاعات في قيمة التداول، كما شهدت بورصتي تونس وفلسطين بنحو 20.85 و68.69 % على الترتيب.

كما سجلت بورصتي كل من البحرين والكويت تحسناً بنسب تراوحت بين 7.90 و 9.19 %على الترتيب.

وسجل حجم تداول البورصات العربية تراجعاً بنحو 68.31 %، نتيجة تراجعه في 10 بورصات عربية، مقابل تسجيله ارتفاعاً في 5 بورصات عربية أخرى.

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وتقدمت بورصة فلسطين البورصات العربية على مستوى نمو حجم التداول بنسبة 110.79 %، كما سجلت بورصات كل الدرا البيضاء وبيروت ارتفاعا بنحو 87.29 و 92.26 % على التوالي.

فيما شهدت بورصتي عمّان والكويت تحسناً بنحو 2.21 و 12.75 %  على الترتيب خلال تعاملات الأسبوع المنتهي 8 سبتمبر.

تراجع مؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية

وأنهى المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من شهر سبتمبر 2023 تراجعاً بنحو 0.09 في المائة، ما يعادل 0.42 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 487.33 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الأول من شهر سبتمبر 2023. 

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