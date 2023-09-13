تباين أداء أسواق المال العربية| بورصتا مصر والكويت ترتفعان.. وتراجع "السعودية" و"المغربية"

حركة أسواق المال العربية ختام الأربعاء



بورصة مصر تربح 11 مليار جنيه اليوم

ارتفاع مؤشرات البورصة الكويتية في الختام

ارتفاع المؤشر العام بورصة مسقط



تباين اداء أسواق المال العربية خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء وقادت البورصة المصرية والعمانية والكويتية ارتفاعات البورصات العربية وشهدت بورصات السعودية والأردن و الإمارات تراجع

ونستعرض خلال السطور حركة أسواق المال العربية خلال تعاملات اليوم الأربعاء .



بورصة مصر تغلق على ارتفاع

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها في ختام تعاملاتها اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 11 مليار جنيه ليصل إلى 303ر1 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 7ر1 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 14ر1% مسجلاً 7ر19361 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 9ر0% ليصل إلى 54ر3812 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 91ر0% إلى قيمته، لينهي التعاملات عند مستوى 69ر5608 نقاط.

ارتفاع مؤشرات البورصة الكويتية في الختام



خيم الارتفاع على أداء المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في ختام تعاملات اليوم الأربعاء؛ بدعم 7 قطاعات.

ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.32%، ونما "العام" 0.40%، كما صعد مؤشرا السوق الرئيسي 50 والرئيسي بواقع 1.32% و0.71% على التوالي، عن مستوى أمس الثلاثاء.

سجلت البورصة تداولات في تلك الأثناء بقيمة 32.30 مليون دينار، وزعت على 164.25 مليون سهم، بتنفيذ 9.45 ألف صفقة.

ودعم الجلسة ارتفاع 7 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بواقع 3.91%، بينما تراجعت 5 قطاعات في مقدمتها الخدمات الاستهلاكية بـ0.84%، واستقر قطاع الرعاية الصحية وحيداً.

وشهدت التعاملات ارتفاعاً بسعر 54 سهماً على رأسها "الوطنية الدولية" بواقع 10.09%، بينما تراجع سعر 50 سهماً في مقدمتها "التمدين الاستثمار" بـ9.57%، واستقر سعر 20 سهماً آخر.

وجاء سهم "أرزان" المستقر عند 168 فلساً في مقدمة نشاط الكميات بـ18.14 مليون سهم، بينما تقدم "بيتك" السيولة بقيمة 3.24 مليون دينار، بنمو 0.81%.



أسهم المالي والخدمات ترتفع بمؤشر مسقط جلسة الأربعاء

أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط "مسقط 30" تعاملات اليوم الأربعاء، مرتفعًا 0.32 بالمائة، بإقفاله عند مستوى 4710.67 نقطة، رابحًا 15.02 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة أمس الثلاثاء.

ودعم المؤشر العام ارتفاع أسهم قيايدية خاصة من القطاعين المالي والخدمات، وارتفعت المؤشرات القطاعية مجتمعة.

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.48 بالمائة مع صدارة سهم ضيافة الصحراء القيادي للرابحين اليوم بنسبة 6.12 بالمائة، وارتفع الغاز الوطنية بنسبة 5.56 بالمائة.

وحد من ارتفاع قطاع الخدمات تقدم بركاء للمياه والطاقة على المتراجعين اليوم بنسبة 6.98 بالمائة،

وارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.34 بالمائة مدفوعًا بارتفاع سهم البنك الأهلي القيادي بنسبة 4.94 بالمائة، وارتفع المتحدة للتأمين بنسبة 0.37 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر تراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.31 بالمائة، بدعم سهم فولتامب للطاقة بنسبة 3.2 بالمائة، وتراجع عمان للمرطبات بنسبة 1.52 بالمائة.

وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 10.28 مليون سهم، مقابل 6.96 مليون سهم بالجلسة السابقة.

وارتفعت قيمة التداولات إلى 2.63 مليون ريال، مقارنةً بنحو 2.03 مليون ريال جلسة أمس الثلاثاء.

وتصدر سهم البنك الأهلي الأسهم النشطة حجماً اليوم، بتداول 4.44 مليون سهم، فيما تصدر سهم بنك مسقط النشاط قيمةً بنحو 882.52 ألف ريال.

بورصة دبي تفقد 2.2 مليار درهم من قيمتها السوقية



تباين أداء أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم الأربعاء ليتراجع سوق دبي المالي ويرتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسط ترقب الأسواق العالمية صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.

ومع ختام تعاملات اليوم، تكبد سوق دبي المالي خسائر قدرها 2.298 مليار درهم، فيما استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.388 مليار درهم توزعت على 23789 صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.25 بالمائة إلى مستوى 4050 نقطة، وسط تداولات بحجم 92.711 مليون سهم بقيمة 282.133 مليون درهم.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم ديوا 0.77 بالمائة، وديار للتطوير 0.14 بالمائة، وبنك دبي الإسلامي 0.53 بالمائة، وإعمار العقارية 0.98 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي سيولة بحجم 685.852 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 688.150 مليار درهم بختام تعاملات الثلاثاء، بخسائر بلغت 2.298 مليار درهم.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.05 بالمائة إلى مستوى 9755 نقطة، وسط تداولات بحجم 205.443 مليون سهم بقيمة 1.105 مليار درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم بنك أبوظبي التجاري 1.25 بالمائة، ومصرف أبوظبي الإسلامي 0.38 بالمائة، وبيانات 0.24 بالمائة، وبرجيل القابضة 2.81 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.756 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.757 تريليون درهم بختام تعاملات الثلاثاء، بخسائر بلغت مليار درهم.



4 أسهم تتراجع ببورصة البحرين عند الإغلاق

أنهت بورصة البحرين تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، منخفضة بضغط أسهم القطاع المالي والسلع الاستهلاكية الكمالية.

ومع ختام تعاملات اليوم، انخفض المؤشر العام بنسبة 0.24 بالمائة إلى مستوى 1929 نقطة، وسط تعاملات بحجم 1.079 مليون سهم بقيمة 809.289 ألف دينار.

وتراجع قطاع المال بضغط انخفاض سهم مجموعة جي اف اتش المالية بـ 0.38 بالمائة وشركة الإثمار القابضة بـ 2.70 بالمائةو بنك البحرين الوطني بـ 1.33 بالمائة.

وتراجع قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بضغط تراجع مجموعة فنادق الخليج بـ 0.72 بالمائة

بينما انخفض قطاع الاتصالات بضغط تراجع سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بـ 0.40 بالمائة.

يُشار إلى أن بورصة البحرين أنهت تعاملات جلسة، أمس الثلاثاء، منخفضة بضغط أسهم القطاع المالي والسلع الاستهلاكية الكمالية والاتصالات.

ومع ختام تعاملات أمس، انخفض المؤشر العام بنسبة 0.24 بالمائة إلى مستوى 1934 نقطة، وسط تعاملات بحجم 1.731 مليون سهم بقيمة 503.500 ألف دينار.





4 قطاعات تتراجع ببورصة قطر عند الإغلاق



أغلقت بورصة قطر تعاملات اليوم الأربعاء باللون الأحمر؛ بضغط من 4 قطاعات يتقدمها الاتصالات.

تراجع المؤشر العام بنسبة 0.16% ليصل إلى النقطة 10369.35، خاسراً 16.93 نقطة، عن مستوى إغلاق الثلاثاء الماضي.

وضغط علي أداء الجلسة تراجع 4 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ 0.76%، فيما ارتفعت 3 قطاعات يتقدمها التأمين بـ1.01%.

وارتفع سعر 27 سهماً في مقدمتها سهم "ميزة" بـ9.96%، بينما تراجع سعر 24 سهماً على رأسها "العامة" بـ9.49%.

وبشأن التداولات تراجعت السيولة إلى 549.37 مليون ريال، مقابل 698.50 مليون ريال أمس الثلاثاء، كما انخفضت أحجام التداول عند 178.66 مليون سهم، مقارنةً بــ249.75 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 19.08 ألف صفقة.

وتقدم سهم " الخليج الدولية" المرتفع 1.38% نشاط الكميات بواقع 43.78 مليون سهم، و السيولة بـ127.86مليون ريال.



وسط تراجع 3 قطاعات ..مؤشر "تاسي" يواصل خسائره للجلسة الثانية

واصل سوق الأسهم السعودية "تداول"، خسائره بنهاية جلسة اليوم الأربعاء؛ ليسجل تراجعه الثاني على التوالي، في ظل هبوط 3 قطاعات كبرى.

وأنهى المؤشر العام للسوق "تاسي" تعاملاته متراجعاً 0.3% بخسائر بلغت 34.03 نقطة، هبط بها إلى مستوى 11,122.23 نقطة.

وارتفعت قيمة التداول إلى 6.35 مليار ريال مقابل 6.04 مليار ريال بالجلسة السابقة، وصعدت الكميات إلى 235.28 مليون سهم، مقارنة بــ 233.92 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الثلاثاء.

وغلب اللون الأحمر على أداء القطاعات، بصدارة قطاع الخدمات الاستهلاكية الذي هبط 2.2%، وتراجع كل من قطاعي المواد الأساسية والاتصالات بنسبة 1.08%، لكل منهما، وسجل قطاع البنوك تراجعاً 0.32%.

وجاء إغلاق 14 قطاعا باللون الأحمر، وتصدر قطاع إنتاج الأغذية المكاسب، بعد صعوده 1.17%، وأغلق قطاع الطاقة مرتفعاً 0.42%، بدعم مكاسب "أرامكو" التي بلغت 0.45%.

وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت الخسائر 107 أسهم، تصدرها سهم "وقت اللياقة" بتراجع نسبته 6.18%، وجاء إغلاق 108 أسهم باللون الأخضر، بصدارة سهم "جزيرة تكافل" الذي صعد 9.93%.

وسيطر سهم "أرامكو السعودية" على نشاط الأسهم، على كافة المستويات بقيمة تداول بلغت 610.44 مليون ريال، من خلال 18.2 مليون سهم.

وشهد السوق الموازي أداءً إيجابيا؛ ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) مرتفعا 0.66%؛ بما يعادل 147.38 نقطة؛ صعدت به إلى مستوى 22,512.97 نقطة.

وتصدر سهم "الراشد للصناعة" المكاسب بارتفاع 30%، وسجل سهم "ابيكو" أعلى الخسائر بعد هبوطه 5%.



البورصة الفلسطينية تغلق على انخفاض

أغلقت بورصة فلسطين تداولاتها اليوم على انخفاض بنسبة 0.14%، ما يعادل 0.89 نقطة، ليستقر مؤشر القدس عند مستوى 638.21 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 15,891,891 سهماً، بقيمة إجمالية 57,612,405 دولار، نفّذت من خلال 89 صفقة.

البورصة المغربية تغلق على انخفاض



أَغلقت البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، وسجل مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعًا بنسبة 0.02 %، عند 11.734,78 نقطة.

وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.05 % ليستقر عند 952,54 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.2 % بمجموع 875,06 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.17 % بمجموع 10.854,89 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 65 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 605 مليارات درهم مغربي