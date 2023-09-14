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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأسبوع |فيديو

ختام تعاملات البورصة
ختام تعاملات البورصة المصرية

أنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم الخميس جلسة نهاية الاسبوع ، على صعود جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات الأجانب، وسط مكاسب سوقية تجاوزت 10 مليارات جنيه.

في البداية قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية سجلت البورصة أرباحًا سوقية بختام آخر جلسات الأسبوع بنحو 10.456 مليار جنيه، حيث ارتفع رأس المال السوقي إلى 1.314.341 تريليون جنيه مع نهاية تداولات اليوم، بعدما أنهى تعاملات أمس عند 1.303.885 تريليون جنيه.

واضافة رمسيس ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 19.540 نقطة، وصعد المؤشر EGX100 بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 5.649 نقطة، وصعد المؤشر EGX70 بنسبة 0.69% ليسجل مستوى 3.839 نقطة.

واشارة حنان رمسيس ارتفع المؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 23.530 نقطة، وصعد المؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.93% ليصل إلى 8.180 نقطة بختام تعاملات اليوم.

وتابعت رمسبس شهدت أسهم 92 شركة صعودًا اليوم، ضمن 202 شركة تم التداول على أسهمها، فيما تراجعت أسهم 50 شركة، ولم تتغير أسهم 60 شركة، بكميات أسهم بلغت 690 مليون سهم بقيمة 2.020 مليار جنيه، من خلال 69 ألف عملية.

وارتفع سهم البنك المصري لتنمية الصادرات بمعدل 8.02% بختام التعاملات، حيث أغلق عند سعر 16.17 جنيه، بعدما افتتح تعاملات اليوم عند 14.97 جنيه، عقب تداول بعض الأخبار صباح اليوم بشأن وجود اهتمام خليجي للاستحواذ على حصة من البنك.

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