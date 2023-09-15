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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من أمريكا على وصول وفد حوثي إلى السعودية

أرشيفية
أرشيفية

رحبت الولايات المتحدة بوصول وفد حوثي رفيع المستوى إلى العاصمة السعودية الرياض؛ لاستكمال محادثات السلام في اليمن.

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، في بيان الجمعة، إن "هذه هي الزيارة الرسمية الأولى لممثلي الحوثيين إلى الرياض منذ بدء الحرب في اليمن قبل ما يقرب من عقد من الزمن".

وأضاف البيان أن "ذلك يأتي بعد ما يقرب من 18 شهرا متتاليا من الهدوء الذي بدأ بعد دخول الهدنة، التي توسطت فيها الأمم المتحدة، حيز التنفيذ لأول مرة في الثاني من أبريل 2022".

وأكد "سوليفان" أن الرئيس الأمريكي "جعل منذ الأسابيع الأولى له في منصبه من تخفيف التصعيد وإنهاء الحرب في اليمن أحد أهم أولوياته في السياسة الخارجية".

وأعرب عن "فخر الولايات المتحدة بتقديم دعمها الدبلوماسي لجهود السلام بالتنسيق مع الأطراف اليمنية والأمم المتحدة".

وأشاد سوليفان "بقيادة السعودية للمبادرة الحالية"، كما شكر "قيادة سلطنة عُمان على دورها المهم".

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ودعا البيان "جميع أطراف هذا الصراع إلى تعزيز والبناء على فوائد الهدنة التي جلبت قدرا من السلام إلى الشعب اليمني، ووضع حد لهذه الحرب في نهاية المطاف".

وكانت السعودية وجهت، الخميس، دعوة لوفد من صنعاء لزيارة الرياض، في إطار استكمال مباحثات السلام، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وعلى ضوء ذلك، رحبت الحكومة اليمنية الشرعية -المعترف بها دولياً-، في بيان لها أصدرته في وقت سابق الجمعة، بالمساعي التي تقودها السعودية وسلطنة عُمان.

وأكدت الحكومة اليمنية "انفتاحها على جميع مبادرات السلام، وفق المرجعيات الثلاث، والمتمثلة بمخرجات الحوار الوطني، ومخرجات المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، والقرار الأممي رقم (2216).

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