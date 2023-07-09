اليمن.. قتيل وتسعة جرحى بهجوم حوثي جديد في تعز

قتل جندي يمني وأصيب 9 آخرين، بينهم جنود ومدنيين، في هجمات جوية شنتها مليشيات الحوثيين، بواسطة طيران مسيّر، استهدف مواقع مدنية وأخرى عسكرية تابعة للجيش اليمني، بمحافظة تعز، جنوب غرب البلاد.

وقال المتحدث العسكري باسم قيادة محور تعز، العقيد عبدالباسط البحر لشبكة "إرم نيوز"، إن مليشيات الحوثيين شنّت هجمات بالطيران المسير، على مناطق مدنية وأحد المواقع العسكرية التابعة لقوات محور تعز العسكري، في منطقة "الضباب" التابعة إدارياً لمديرية صبر الموادم، غربي محافظة تعز، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 9 آخرين، بينهم مدنيين وجنود.

ورجّح البحر، أن الهجوم جرى بأكثر من طائرة مسيّرة، استهدفت إحداها مناطق مدنية بـ"وادي الضباب" الذي يعتبر متنزه المدنية، ويستقبل عشرات العائلات القادمة من مناطق غرب تعز.

وأشار إلى أن جميع المصابين العشرة، نقلوا إلى مستشفى "الثورة" بمدينة تعز، لتلقي الإسعافات الأولية، إلا أن أحد الجنود المصابين توفي متأثراً بإصابته البليغة.

وتأتي هذه الهجمات بعد ساعات من هجمات مدفعية أخرى، شنتها مليشيات الحوثيين، السبت، بقذائف الهاون، على مناطق سكنية مأهولة بعزلة "الأثاور"، بمديرية حيفان، جنوب شرق محافظة تعز، أسفرت عن إصابة مدنيَين اثنين.