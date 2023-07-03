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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن.. العثور على هياكل عظمية لـ16 شخصاً اختطفهم الحوثيون قبل أعوام.. صور

صدى البلد

عثر عدة أشخاص في اليمن علي هياكل عظمية لـ16 شخصاً، في أحد الكهوف بمديرية حرف سفيان.

وتبين أن الأشخاص قد اختطفهم الحوثيون قبل 13 عاماً، بحسب تقارير إعلامية يمنية.

وذكرت التقارير، أن “الهياكل العظمية تعود لـ16 شخصاً اختطفتهم ميليشيات الحوثي، عام 2010، وجميعهم من أبناء مديرية حرف سفيان شمال محافظة عمران، وتم العثور عليهم داخل أحد كهوف المديرية، الذي كانت بوابته موصدة بالحجارة والطين”.

ونقل الموقع الرسمي الناطق باسم المقاومة الوطنية إنه "تم العثور على الهياكل العظمية مكبلة اليدين، في إشارة إلى تعرضهم للتعذيب، حتى الموت".

و طالب أهالي الضحايا "بفتح تحقيق دولي في هذه المجزرة، ومحاسبة المسؤولين عنها وإنزال أشد العقوبات بهم".

 

 

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