اليمن .. جريمة عائلية مروعة بصعيد شبوة

أبرزت صحيفة الإمارات اليوم إقدام شاب يمني على قتل والده وشقيقه وعمته، وإصابة شقيقه الآخر، في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة، شرقي البلاد، وسط تنام مروّع لجرائم العنف الأسري.

وبحسب مصادر محلية يمنية قام شاب يدعى عرفات مبارك الخبش الباراسي، بقتل والده وشقيقه وعمته، وأصاب شقيقه الآخر، في منطقة العوجاء صدر باراس، التابعة لمديرية الصعيد.

ونتج عن الحادث المأساوي ثلاثة قتلى بينهم امرأة، وإصابة رابع، جميعهم من أسرة واحدة.

ولم تكشف المصادر أسباب الجريمة المروعة، غير أن مراقبين أرجعوا هذه الجريمة وغيرها من جرائم العنف الأسري التي شهدها عدد من المحافظات اليمنية خلال السنوات الماضية إلى خروج مرتكبيها عن حالة الوعي الإرادي، والتي غالبا ما تكون ناتجة عن تعاطي مواد مخدرة.