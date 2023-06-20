سفارة اليمن بالرياض تعلن عن 1500 منحة دراسية في الجامعات السعودية



أعلنت الملحقية الثقافية في سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض للطلاب الراغبين بالدراسة في المملكة العربية السعودية عن توفر عدد (1500) مقعد دراسي للطلاب اليمنيين (المقيمين في المملكة/ وغير المقيمين) للعام الجامعي 1444/1445هـ، وفقاً للاتي:

• المقاعد تنافسية بحسب المعدلات الدراسية.

• القبول في المنح وفق إجراءات وأنظمة القبول المعتمدة للجامعات السعودية.

• القبول في الجامعات بحسب الطاقة الاستيعابية.



وأشارت الي أن التسجيل على هذه المنح التنافسية عبر منصة "أدرس في السعودية" والجامعات السعودية ستكون مفتوحة بمجرد إعلان وزارة التعليم السعودية لمنح للعام الجامعي 1445هـ على الرابط التالي:

studyinsaudi.moe.gov.sa‎

والمفاضلة عليها ستتم من قبل الجهات المختصة في المملكة وبحسب الشروط على مستوى كل جامعة.