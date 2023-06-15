اليمن: نقل الحجاج في أولي رحلاتهم بمساعدة السعودية

قال وزير الإعلام اليمني، إن الخطوط الجوية تدشن يوم السبت أولى رحلات نقل الحجاج من صنعاء لجدة والمدينة.

وأضاف وزير الإعلام اليمني، اليوم الخميس، أن نقل الحجاج اليمنيين من صنعاء جاء بتوجيهات الرئيس وتعاون المملكة العربية السعودية .

وكان قد بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى أمس الأربعاء، 585 ألفا و932 حاجا من عدة جنسيات عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.



وأوضحت لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج بالمدينة المنورة - في إحصائية لها نقلتها وكالة أنباء السعودية (واس) - أن إجمالي الوصول أمس الأربعاء، بلغ 28 ألفا و531 حاجاً، وصل منهم 25267 حاجاً إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 105 رحلات، بينما استقبل مركز الهجرة 80 رحلة تقل 2882 حاجا، واستقبل مركز حجاج البر 10 رحلات تقل 382 حاجا.



