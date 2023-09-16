العسيري: "على الربابة" أغنية راقصة أنتجت بعد العبور وتحقيق نصر أكتوبر.. فيديو

قال الكاتب والشاعر الغنائي محمد العسيري، إن أغنية "على الربابة" هي أغنية راقصة تم إنتاجها للتعبير عن الفرحة عند التأكد من العبور وتحقيق نصر أكتوبر.



وأضاف "العسيري" خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن وردة بصوتها الطليق هي من غنت أغنية "على الربابة" وقد تم تسجيل الأغنية وتصويرها ، لافتا إلى أن تصويرها تم بشكل عفوي جدًا، وكان حمدي الكنيسي، مراسل مصر الحربي للإذاعة خلال حرب أكتوبر 1973م، متواجد في تصوير الغنوة.

الموسم الثالث من برنامج "الشاهد"

ويكشف "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه د.محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور .