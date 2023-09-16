عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العسيري: "على الربابة" أغنية راقصة أنتجت بعد العبور وتحقيق نصر أكتوبر.. فيديو

العسيري
العسيري

قال الكاتب والشاعر الغنائي محمد العسيري، إن أغنية "على الربابة" هي أغنية راقصة تم إنتاجها للتعبير عن الفرحة عند التأكد من العبور وتحقيق نصر أكتوبر. 

txt

طلعوها من جيب الأبنودي.. العسيري يكشف كواليس أغنية "عدى النهار".. فيديو

txt

العسيري: بليغ حمدي موسيقي متنوع وأغانيه لا تنفصل عن الشارع.. فيديو


وأضاف "العسيري" خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن وردة بصوتها الطليق هي من غنت أغنية "على الربابة" وقد تم تسجيل الأغنية وتصويرها ، لافتا إلى أن تصويرها تم بشكل عفوي جدًا، وكان حمدي الكنيسي، مراسل مصر الحربي للإذاعة خلال حرب أكتوبر 1973م، متواجد في تصوير الغنوة. 
الموسم الثالث من برنامج "الشاهد" 
ويكشف "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد  شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه د.محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من النادي الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي | خاص

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

رسميا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة الآن عبر هذا الرابط

تعليق ناري من مهيب عبد الهادي بعد خسارة الأهلي لـ السوبر الإفريقي

أول تعليق لـ خالد الغندور بعد خسارة الأهلي السوبر الأفريقي

الأرصاد: عودة عاصفة التنين مع بداية الخريف.. وتوقعات بارتفاع معدل الأمطار

خبر سار من الحكومة لأصحاب بطاقات التموين.. لا تفوت التفاصيل

انتهت خلاص| لجنة التظلمات تصدر قرارها النهائي بشأن واقعة حسين الشحات ومحمد الشيبي.. وهذا تعليق بيراميدز

ترشيحاتنا

سبب تسمية شهر ربيع الأول.. وهل ولد الرسول في 12 يومًا مضت منه؟

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

معلومات الوزراء: تعظيم تجارة الترنزيت والمناطق اللوجستية يزيد موارد مصر من العملة الصعبة

هانى العسال: 80% من مباني مصر مخالفة.. قانون التصالح يشمل كل العقار بشكل عام.. بناء العاصمة الإدارية استثمار للفكر

عمرو الحديدي: الأهلي افتقد للشراسة أمام اتحاد العاصمة وعلى كولر إعادة الحسابات

القبض على شاب أجبر كلبه على تدخين الحشيش فى.. ما القصة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز أنوثتها.. فستان ريا أبي راشد يخطف أنظار متابعيها

من كواليس أولاد حريم كريم.. سعر فستان بسمة يثير الجدل

برقم غير متوقع.. سعر صادم لفستان نسرين طافش الأزرق

خضار متوفر بكل بيت يحسن العلاقة الزوجية.. وفوائد غير متوقعة أخرى

فيديو

أشرف زكي في عزاء والد محمد مهران.. فيديو وصور

كواليس تصوير مشاهد هايدي خالد بمسلسل سفاح الجيزة.. فيديو

مهرجان الجونة «مش بيت أبويا».. بشرى ترد بقوة على زملائها بالوسط الفني

حذر إمام عاشور .. هل يفاجئ كولر اتحاد العاصمة بالدفع بـ مسمار النص ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ