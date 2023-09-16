طلعوها من جيب الأبنودي.. العسيري يكشف كواليس أغنية "عدى النهار".. فيديو

كشف الكاتب والشاعر الغنائي محمد العسيري، قصة أغنية "عدى النهار"، الأغنبة الأشهر ضمن أغاني شحن الجيش والشعب المصري لتجاوز النكسة وتحويلها لانتصار.

وقال العسيري، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، إن أغنية "عدى النهار" لم تكتب بعد النكسة، بل كانت ضمن ديوان لعبدالرحمن الأبنودي كتبه سنة 1962 قبل النكسة.

وأضاف العهسيري: "الأبنودي كان أبعد إلى أبنود جبريًا، ثم تم استدعاؤه بعد تدخل عبدالحليم حافظ ليشارك في كتابة الأغاني بعد النكسة، ضمن مجموعة من الشعراء، منهم عبدالرحيم منصور، سيد حجاب".

ولفت إلى أن المرحلة قبل بليغ كان بطلها كمال الطويل وصلاح جاهين، وبليغ لم يكن متأثرًا أنه تورط في أغاني جاهين، قبل النكسة، بل كان لديه إحساس بالمرارة، ورفض الهزيمة، وإننا لم نحارب، مردفا: "جملة محاربناش واتخدنا غدر كانت في ذهنية بليغ، وأغنية عدى النهار طلعوها من جيب الأبنودي في لحظة في فارقة كانت الناس بتسأل هنعمل أيه؟".