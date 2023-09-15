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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شهادات على حرب أكتوبر.. محمد الباز يقدم الموسم الثالث من برنامج الشاهد

محمد الباز
محمد الباز

بعد النجاح الباهر الذي حققه الإعلامي الدكتور محمد الباز، في الموسم الأول والثاني من برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، والذي وثق من خلاله شهادات من ثورة 30 يونيو، وشهادات على نصف قرن من عنف الجماعات الإرهابية في مصر، حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على استمرار برنامج الشاهد لما يتمتع به من شهادات مهمة في تاريخ مصر، حيث قررت انطلاق الموسم الثالث تحت عنوان "شهادات على حرب أكتوبر في الذكرى الـ 50 عاماً".

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محمد الباز يستضيف ناجى شحاتة في برنامج "الشاهد" الليلة


ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور الموسم الثالث من برنامج الشاهد، اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر وعلى مدار 45 يوماً، حتى نهاية شهر أكتوبر في تمام الساعة الحادية عشر مساء يومياً .

 

ويكشف "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد  شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه د.محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور .

محمد الباز الشاهد الجماعات الارهابية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشركة المتحدة الإعلامي الدكتور محمد الباز 30 يونيو

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