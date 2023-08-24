محمد الباز يستضيف ناجى شحاتة في برنامج "الشاهد" الليلة

يستضيف الإعلامي محمد الباز، المستشار ناجي شحاتة رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا السابق ورئيس دائرة الإرهاب السابق، فى أول لقاء له اليوم الخميس، في برنامج "الشاهد" الذي يذاع علي شاشة إكسترا نيوز.



ويكشف "ناجى شحاتة" خلال اللقاء كواليس محاكمات قيادات الجماعة الإرهابية والممارسات التى استخدموها للتأثير على سير المحاكمات، لافتا إلى أن التهديدات قبل 30 يونيو المقصود بها رد الهجمة عن القضاة ووزعوا قائمة مكتوب عليها قائمة باغتيال الكفرة.



ويتحدث "ناجي شحاتة" عن العنف الذى مارسته جماعة الإخوان الإرهابية فى القضايا التى نظرها.



ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشر مساءً.