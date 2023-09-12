تحالف إرهابي.. تونس تصدر أوامر اعتقال ضد مسئولين سابقين بينهم "الشاهد" و"عكاشة"

أصدرت السلطات القضائية التونسية اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، أوامر اعتقال دولية بحق 12 شخصية سياسية بارزة من بينها رئيس الوزراء التونسي السابق يوسف الشاهد ومديرة الديوان الرئاسي التونسي السابقة نادية عكاشة، لاتهامهم بتشكيل تحالف إرهابي والتآمر ضد الدولة.

وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن "قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهد بالبحث في قضيتي تكوين وفاق إرهابي والتآمر على أمن الدولة (أصدر) بطاقات جلب دولية" بحق 12 شخصا.

وأضافت الوكالة التونسية أنه من بين الصادر بحقهم أوامر اعتقال دولية، معاذ الغنوشي، نجل زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي، مشيرة إلى أن جميع الصادر بحقهم أوامر الاعتقال خارج تونس.