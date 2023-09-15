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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بحضور نائب رئيس الحزب..

مصر أكتوبر بالإسكندرية: خطة لتشجيع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية

صدى البلد

عقدت أمانة حزب مصر أكتوبر، بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمى، اجتماعا تنظيما، مع أمانة الشباب بالمحافظة، لبحث خطة عملها خلال الفترة المقبلة.

 

جاء الاجتماع بحضور كل من، اللواء أشرف أبو المحاسن، نائب رئيس الحزب، والدكتور محمود عنتر أمين أمانة الشباب بالمحافظة، وعدد من قيادات الحزب بالمحافظة.

 

وناقش الاجتماع، الأفكار البناءة مع الشباب ومناقشة المشروعات والبرامج التي تهدف إلى تمكين الشباب وتوجيه طاقاتهم نحو بناء وتطوير الوطن.

 

فيما جرى خلال الإجتماع مناقشة خطة عمل الأمانة في الفترة القادمة، والدور المهم الذي يقع على عاتقها لإبراز دور الحزب في التفاعل مع الشباب والمشاركة الإيجابية والفعالة للشباب تنفيذا لسياسة الحزب في الدفع بالشباب خلال المرحلة المقبلة اتساقا مع سياسة الدولة في تأهيل الكوادر الشبابية إيمانا منها بأنهم سواعد البناء للمستقبل.

وأوضح اللواء أشرف أبو المحاسن، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، دور الأمانة في تعزيز الإنتماء لدي الشباب وتشجيعهم للمشاركة في الحياة السياسية وتعريفهم بمبادئ وأهداف الحزب.

وأشاد نائب رئيس الحزب، بحماس الشباب وحبهم للعمل من خلال أمانة الشباب، مؤكداً أننا نمتلك كل الإمكانيات المؤهلة لنجاح الأمانة،  وتم التجهيز لعدة مبادرات سيتم إطلاقها قريباً.

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد حلمي، أمين الحزب بمحافظة الإسكندرية، على أن دور الأمانة هو دور محوري تنسيقي داخل الحزب، وأن اختيار أعضائها يتم بعناية شديدة ليكونوا النواة التي ينطلق بها الحزب.

وأشار حلمي، إلى أن من أهم الملفات فى الفترة المقبلة هى توضيح رؤية الحزب وكيفية التفاعل على أرض الواقع وميدانيا لتحقيق قاعدة شعبية كبيرة.

وفي سياق أخر، قال الدكتور محمود عنتر أمين أمانة الشباب بالمحافظة، إن الفترة القادمة ستشهد طفرة كبيرة بتواجد قوي للحزب في كل أقسام محافظة الإسكندرية.

أمانة حزب مصر أكتوبر مصر أكتوبر

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