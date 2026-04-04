محمد أبو العلا: الزمالك يحتاج للاستقرار الإداري.. والعمل بصمت هو الحل

أكد محمد أبو العلا، نجم الزمالك السابق، أن الاستقرار الإداري يمثل أحد أهم مفاتيح نجاح نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن النادي عانى لسنوات طويلة من أزمات إدارية أثرت بشكل كبير على مسيرته.

وقال أبو العلا إن هناك تركيزًا كبيرًا من الجماهير على نتائج الفريق داخل الملعب، في ظل توافر مناخ مناسب للاعبين، لكن الأزمة الحقيقية كانت في الشق الإداري الذي تسبب في تعطيل النادي لفترات طويلة، مؤكدًا أن الجميع لا يزال يتعامل مع إرث ثقيل من الأزمات السابقة.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب مواجهة التحديات بشجاعة دون الهروب من المسؤولية، خاصة أن هناك ظروفًا خارجة عن الإرادة، لكن في المقابل هناك محاولات حقيقية للإصلاح والعمل على حل الأزمات من جذورها.

وأشاد أبو العلا بطريقة تعامل المنظومة داخل الزمالك، موضحًا أن الفريق يتصدر حاليًا دون سعي أي طرف للظهور أو “ركوب اللقطة”، على عكس ما كان يحدث في أوقات الإخفاق، وهو ما يعكس حالة من العمل الجماعي وإنكار الذات.

وشدد على أن نادي الزمالك كيان كبير لا يجب أن يكون وسيلة للظهور الإعلامي، بل يستحق العمل في صمت، مشيرًا إلى أن التحركات الأخيرة، مثل ملف أرض أكتوبر، تعكس رغبة حقيقية في العمل على أرض الواقع وليس البحث عن “الشو”.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن النادي يحتاج إلى استقرار إداري واقتصادي بالتوازي مع الاستقرار الفني، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا رغم الضغوط، بهدف تطوير المنظومة بالكامل، خاصة على المستوى الإداري