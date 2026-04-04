قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

البحرين: سنتجاوز التحديات وسنخرج أكثر قوة وتماسكا من هذه الأزمة

رئيس الشرطة في مملكة البحرين
أ ش أ

أكد رئيس الشرطة في مملكة البحرين الفريق طارق حسن الحسن أن المملكة، بقيادتها الحكيمة ومؤسساتها الوطنية، قوية وقادرة على تجاوز هذه التحديات، وستخرج أكثر قوة وتماسكًا من هذه الأزمة.

جاء ذلك خلال قيام الفريق طارق حسن، ومحافظ العاصمة البحرينية الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، بزيارة تفقدية إلى المنازل المتضررة في منطقة "سترة"، إثر سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض وتدمير مسيرة إيرانية.

وأوضح الفريق طارق حسن - في بيان أصدرته وزارة الداخلية البحرينية فجر اليوم /السبت/ - أن الأجهزة الأمنية تواصل أداء واجبها بكل مهنية واحترافية، في إطار الجهود الوطنية لحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز الاستجابة الفورية لمختلف الحالات الطارئة؛ بما يعكس جاهزية المنظومة الأمنية وكفاءتها في التعامل مع مثل هذه الظروف الاستثنائية.

من جهته، أكد الشيخ خالد بن حمود آل خليفة محافظ العاصمة، أن القيادة الحكيمة، تحرص على تسخير كل الإمكانات والإجراءات لدعم المتضررين، وتوفير متطلباتهم بصورة عاجلة، بما يعزز من تماسك المجتمع ويؤكد قدرة المملكة على التعامل مع مختلف التحديات.

وكانت قد أعلنت مملكة البحرين، امس /الجمعة/ إصابة أربعة من مواطنيها بإصابات طفيفة، فضلا عن تضرر عدد من المنازل بمنطقة "سترة"، إثر سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض وتدمير مسيرة إيرانية .

وذكرت وزارة الداخلية - في بيان أصدرته على صفحتها الرسمية بمصة (إكس) - أن قوات الدفاع المدني وفرق الإسعاف الوطني تباشران إجراءاتهما في الموقع.

