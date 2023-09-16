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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عاطل لحيازته مواد مخدرة في القليوبية

جثة
جثة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيق لحيازته كمية من المواد المخدرة "الحشيش والهيروين" وسلاح ناري وذخائر ، كما أمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها والتحفظ على السلاح، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

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حبس المتهم بإصابة عاطل بسبب وقوفه أمام المحل ببنها

تلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد تمكن ضباط مباحث المركز بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات من ضبط مسجل خطر لممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار بالمخدرات.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "صبري م س"، 31 سنة مقيم دائرة المركز، سبق اتهامه في 6 قضايا "مخدرات وابتزاز" وبحوزته كيلو جرام من مخدر الحشيش والهيروين وسلاح ناري وذخائر، ومبلغ مالي وهاتف محمول.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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