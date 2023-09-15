حبس المتهم بإصابة عاطل بسبب وقوفه أمام المحل ببنها

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس حلاق ببنها قام بطعن عاطل بسلاح أبيض خلال مشاجرة فيما بينهما بسبب وقوف المجنى عليه أمام المحل.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، يفيد استقبال شخص مصاب بجرح طعني بالبطن باستخدام سلاح أبيض خلال مشاجرة بمنطقة الشموت دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلا من "أمير ع م"، 35 سنة، حلاق مصاب بطعن بالبطن، و"طارق ع م"، 43 سنة، عاطل، بسبب وقوف الأخير أمام المحل الخاص بالأول، وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها المتهم على الأول بسلاح أبيض.