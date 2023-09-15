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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بحوزته كيلو حشيش وهيروين.. حبس تاجر مخدرات بالقليوبية

متهم
متهم

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عاطل سبق اتهامه في 6 قضايا "مخدرات وابتزاز" لحيازته كمية من المواد المخدرة "الحشيش والهيروين" وسلاح ناري وذخائر وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها والتحفظ على السلاح، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.
 

وتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد تمكن ضباط مباحث المركز بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات من ضبط مسجل خطر لممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار بالمخدرات.

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ضبط عاطل بحوزته حشيش وهيروين في القليوبية

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "صبري م س"، 31 سنة مقيم دائرة المركز، سبق اتهامه في 6 قضايا "مخدرات وابتزاز" وبحوزته كيلو جرام من مخدر الحشيش والهيروين وسلاح ناري وذخائر، ومبلغ مالي وهاتف محمول.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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