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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين في إنهاء حياة بائع بسبب خلافات مالية بالقليوبية

متهم
متهم

قررت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، رئيس الدائرة، تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل شخص بعد إطلاق أعيرة نارية عليه أمام منزله بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات مالية بينهم، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر أكتوبر المقبل للمرافعة.


وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 8542 لسنة 2022 جنايات كفر شكر، والمقيدة برقم 242 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين "أحمد ع س"، 35 سنة، عاطل، و"عزي ص ع"، 32 سنة، عامل، و"محمود ص ع"، 34 سنة، عاطل، و"محمود ع س"، 36 سنة، عاطل، و"صبري ع م"، 31 سنة، عاطل، جميعهم مقيمين بمحافظة الشرقية، قتلوا المجني عليه "محمد. و. م"، 30 سنة، بائع خضراوات، عمدا مع سبق الإصرار والترصد. 


وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل المجني عليه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "2 بندقية ألية"، وذخائر "10 خزينة ألية"، وتوجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفا تواجد المجني عليه بها "منزله"، وما أن ظفروا به حتي حدثت بينهم مشادة كلامية، قاموا على إثرها بتكبيله واصطحابه إلى مكان تجمعهم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه، محدثين إثابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، وتواصلوا مع شقيقه لاستلام جثمانه.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها "2 بندقية ألية"، كما حازوا واحرزوا بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على الأسلحة سابقة الذكر "10 خزينة"، كما أطلقوا أعيرة نارية داخل التجمعات السكنية. 


وكانت قد كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، بإشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر شكر بمديرية أمن القليوبية، من إحدى المستشفيات، باستقبالها جثة شخص مقيم بدائرة المركز بها عيار نارى، وما قرره والد المتوفى، بحضور ثلاثة أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية بالقرب من مسكنه، وتقابلوا مع المتوفى لإنهاء خلافات مالية بينهم وبين المجنى عليه وشقيقه، وشخص آخر "له معلومات جنائية"، فحدثت مشادة قاموا على إثرها باصطحاب المجنى عليه لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وأطلقوا تجاهه عيار نارى، فأحدثوا إصابته التى أودت بحياته، وقاموا بالاتصال بشقيقه وأخبروه بالواقعة، وطلبوا منه الحضور لمدينة الزقازيق لاستلام جثته.


تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص، جميعهم مقيمين بمحافظة الشرقية)، وقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أربعة من المتهمين، وبحوزتهم (2 بندقية آلية – 10 خزينة – عدد من الطلقات من ذات العيار)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

القليوبية التجمعات السكنية الصفة التشريحية المواد المخدرة تأجيل محاكمة المتهمين تقرير الصفة التشريحية جنايات بنها جنايات كفر شكر

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