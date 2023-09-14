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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط عاطل بحوزته حشيش وهيروين في القليوبية

متهم - صورة أرشيفية
متهم - صورة أرشيفية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عاطل سبق اتهامه في 6 قضايا "مخدرات وابتزاز" لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة بنها، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الحشيش والهيروين" وسلاح ناري وذخائر ومبلغ مالي وهاتف محمول. 

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها والتحفظ على السلاح، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

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تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بتمكن ضباط مباحث المركز بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات من ضبط مسجل خطر لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار في المخدرات.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "صبري. م"، 31 سنة، مقيم دائرة المركز، سبق اتهامه في 6 قضايا "مخدرات وابتزاز" وبحوزته كيلو جرام من مخدر الحشيش والهيروين وسلاح ناري وذخائر، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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