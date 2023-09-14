ارتكب 9 وقائع .. حبس المتهم بسرقة المساكن والمتاجر بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية حبس المتهم بسرقة المساكن والمتاجر 4 أيام علي ذمة التحقيقات بدائرة قسم شرطة العبور وكذلك حبس مالك محل "سييء النية" يقوم بشراء المسروقات من المتهم الرئيسي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ضبط عاطل تخصص في سرق المساكن والمتاجر بدائرة قسم شرطة العبور، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ووردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من العقيد أحمد كمال رئيس فرع البحث الجنائي بالعبور، قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامي تخصص فـي سرقة المساكن والمتاجر بأسلوبي "تسلق المنافذ - المفتاح المصطنع" بدائرة قسم شرطة أول العبور.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة المقدم وائل عابدين رئيس مباحث قسم شرطة أول العبور ومعاونة النقيب محمد خالد تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه (9) وقائع سرقة بدائرة القسم وبيع المسروقات لعميله (مالك محل - مقيم بدائرة مركز أشمون بالمنوفية "سيئ النية")، تم ضبطه وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال الأول وأرشد عن المسروقات تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات