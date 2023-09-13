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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس المتهم بترويج المواد المخدرة في القليوبية

محكمة
محكمة

جدد قاضي المعارضات في القليوبية حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار في المواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة بنها، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة له. 

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كان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بتمكن ضباط مباحث المركز بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة؛ تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "ن أ س"، 31 سنة، مقيم دائرة قسم شرطة أول بنها، وبحوزته 2 كجم من مخدر الحشيش، وسلاح ناري وذخائر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، ومشغولات ذهبية.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي والمشغولات الذهبية حصيلة تجارته الآثمة، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وحرر المحضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها، قبل أن تصدر قرارها المتقدم.

القليوبية قاضي المعارضات ذمة التحقيقات بنها مركز شرطة بنها

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