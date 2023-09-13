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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عاطل لحيازته مواد مخدرة وأسلحة نارية في القليوبية

متهم - صورة أرشيفية
متهم - صورة أرشيفية

أمرت جهات التحقيق في القليوبية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق؛ بعد ضبطه وبحوزته كمية من المواد المخدرة "الحشيش" وسلاح ناري وذخائر، كما أمرت بإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي؛ لفحصها، والتحفظ على السلاح، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

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ضبط عاطل بحوزته 2 كيلو حشيش وسلاح ناري ببنها

وكان اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بتمكن ضباط مباحث المركز، بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات، من ضبط عاطل؛ لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار في المخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة؛ تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "ن أ س"،31 سنة، مقيم دائرة قسم شرطة أول بنها، وبحوزته 2 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وسلاح ناري وذخائر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، ومشغولات ذهبية.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط؛ أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي والمشغولات الذهبية، حصيلة تجارته الآثمة، والسلاح الأبيض؛ للدفاع عن تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق إلى أن أصدرت قراراتها المتقدمة.

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