ضبط عاطل بحوزته 2 كيلو حشيش وسلاح ناري ببنها

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة بنها وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الحشيش" وسلاح نارى وذخائر ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها والتحفظ على السلاح واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد تمكن ضباط مباحث المركز بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات.



عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "ن أ س"31 سنة مقيم دائرة قسم شرطة أول بنها وبحوزته 2 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وسلاح نارى وذخائر، ومبلغ مالى وهاتف محمول ومشغولات ذهبية.



وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى والمشغولات الذهبية حصيلة تجارته الآثمة والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.