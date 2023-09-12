وقف نشاط 14 منشأة غذائية في القليوبية لمخالفتهم شروط التراخيص

قامت مديرية الصحة في القليوبية بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري بشن حملة مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية لفحص التراخيص والأوراق ومطابقتها على أرض الواقع بالنشاط وقامت الحملة يرافقها فريق من المراقبة الصحية بالمرور على 78 منشأة غذائية مختلفة الأنشطة التجارية على مستوى المحافظة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات للحفاظ على صحة المواطنين.



وأكد الدكتور محمد على مدير إدارة مراقبة الأغذية إن الحملة أسفرت الحملة عن إعدام 120 كجم من الأغذية التالفة لمنع وصولها ليد المستهلك وتحرير عدد 22 محضرا لمخالفة شروط النظافة الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأضاف سامى رجب مراقب عام الأغذية أنه تم مخاطبة الجهات المعنية بإيقاف نشاط 14 منشأة غذائية لمخالفتها شروط الترخيص، وتحرير جنح صحية لعدد 30 عاملا بمجال تداول الأغذية غير حاملين للشهادات الصحية، وسحب 34 عينة غذائية مختلفة وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وعمل تثفيف صحي للعاملين على الالتزام بالنظافة الشخصية والحفاظ عليها أثناء العمل.



وفى السياق تمكنت حملة تموينية في بنها من تحرير محضر جنح لصاحب محمصة بناحية مركز بنها لبيعه سجائرأزيد من السعر الرسمي وحيازته سجائر وأصناف متعدده مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على مصدرها وتم التحفظ على ٤٤٨١ عبوة سجائر أنواع مختلفه وتم عمل محضر جنح ضد المسؤول عن محل بقاله لبيعه علبه سجائر ازيد من السعر الرسمي.