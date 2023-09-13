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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لسرقة دراجة بخارية.. مصرع شاب وإصابة أمين شرطة في القليوبية

جثة
جثة

شهدت مدينة شبين القناطر في القليوبية جريمة مروعة بوسط الشارع وأمام المارة؛ حيث قام عاطل بطعن شاب أثناء محاولة سرقة دراجته النارية وإصابة أمين شرطة بمركز شبين القناطر أثناء محاول القبض علي المتهم، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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تلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغا بقيام عاطل بإنهاء حياة شاب وإصابة آخر بدائرة المركز.


كشفت التحريات بقيادة المقدم امير الكومى رئيس مباحث مركز شبين القناطر، أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل قام بطعن شاب يدعى "عمر عزت" خلال محاولة سرقة الدراجة النارية من المجنى عليه، وعندما قاومه قام المتهم بعدة طعنات مستخدما سلاح أبيض حتى أودى بحياته في الحال.


واستقل المتهم الدراجة النارية بعد إرتكاب الواقعة وقام بدهس أمين شرطة بالمركز اثناء محاولته الإمساك بالمتهم، مما أدى الي إصابته إصابات خطيرة، وتم نقله إلى المستشفي في حالة حرجة.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وامرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

القليوبية شبين القناطر المباحث الجنائية مباحث مركز شبين القناطر رئيس مباحث مركز شبين القناطر

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