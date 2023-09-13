ضبط المتهم بسرقة المساكن والمتاجر بالقليوبية

القت مديرية أمن القليوبية القبض على عاطل وراء ارتكاب وقائع سرقة المساكن والمتاجر باسلوب تسلق المنافذ والمفاتيح المصطنعه بمدينة العبور وبمواجهته اعترف باتكاب 9 وقائع سرقات وتم ضبطها وتحرر محضر بالواقعة.



كانت البلاغات تعددت امام اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية من العديد من المواطنين بتعرض مساكنهم وبعض المنشات التجارية للسرقات ليلا عن طريق المفاتيح الممصطنعه وتسلق المنافذ.



اهتم اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية بالبلاغات وتم تشكيل فريق بحث توصل الى ان وراء ارتكاب وقائع السرقات للمساكن والمتاجر بأسلوبى "تسلق المنافذ و المفتاح المصطنع عاطل له معلومات جنائية.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه 9 وقائع سرقة بدائرة القسم وبيع المسروقات لعميله مالك محل مقيم بدائرة مركز أشمون بالمنوفية "سيئ النية" تم ضبطه وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال الأول وأرشد عن المسروقات وتولت النيابة التحقيق.