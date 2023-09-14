تجديد حبس المتهم بقتل ربة منزل دفاعا عن حياتها بالقليوبية

جدد قاضي المعارضات بالقليوبية حبس المتهم بقتل ربة منزل دفاعا عن نجلها في مدينة بنها 15 يوما على ذمة التحقيقات، للمرة الثانية مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة له.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مستشفى بنها العام باستقبالها سيدة تبلغ من العمر 60 عامًا، مصابة بإصابات في صدرها وكسر بالفك ونزيف وتوفيت بعد دخولها المستشفى بـ4 ساعات.



وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى محمد. ا، شقيق زوجة نجلها وعندما تدخلت الأم للدفاع عن نجلها خلال تشاجره معه، تعدى عليها بالضرب مما تسبب إصابتها سالفة الذكر.



تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاة وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.