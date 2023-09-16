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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر ومواصفات ساعة آبل الجديدة Apple Watch Series 9

Watch Series 9
Watch Series 9

أعلنت شركة آبل Apple، عن سلسلة هواتف iPhone 15 والساعات الذكية Apple Watch Series 9 إلى جانب الطراز المميز Apple Watch Ultra 2، والتي توفر العديد من مزايا التقنيات الصحية.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تخطط شركة آبل لتزويد سلسلة ساعات Watch Series 9، بميزة جديدة يمكن أن تُحدث ثورة في التقنيات الصحية، من خلال تطوير جهاز غير جراحي لمراقبة نسبة السكر في الدم.

 

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سعر ومواصفات iPhone 15 الجديد من آبل

 

مواصفات ساعة آبل الجديدة Watch Series 9

تتميز ساعة آبل Watch Series 9، بشاشة من نوع  Retina LTPO OLED، بقياس 1.9 بوصة، وبدقة 484 × 396 بكسل، تدعم ميزة Always-on display، تدعم درجة سطوع قصوى بنسبة 2000 شمعة في المتر المربع.

Watch Series 9

تعمل ساعة آبل الجديدة Watch Series 9، بشريحة Apple S9 المبنية على تقنية معالج A15 Bionic الذي يعمل به هواتف آيفون 13، وتتميز شريحة S9 بنظام دوائر متكاملة تعمل على توفير استهلاك الطاقة مما يمنحك عمر بطارية يصل إلى 18 ساعة.

وزودت آبل ساعة Watch Series 9، بنظام التشغيل watchOS 10، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، كما تتميز الساعة الجديدة بمجموعة مستشعرات من بينها مستشعر لقياس معدل ضربات القلب، ومستشعر لقياس نسبة الأكسجين في الدم أو معدل SpO2، ومستشعر لقياس درجة حرارة الجسم.

Watch Series 9

وتقدم ساعة آبل الجديدة Watch Series 9، إيماءة يد جديدة تسمى “النقر المزدوج” للتفاعل بدون لمس، يمكن للمستخدمين ببساطة النقر بإصبعي الإبهام والسبابة معًا للتفاعل مع الجهاز دون لمس الشاشة للقيام بمهام مثل الرد على مكالمة أو إنهائها، أو إيقاف المؤقت، أو تأجيل المنبه، أو إيقاف الموسيقى مؤقتا أو تشغيلها، والمزيد.

وتتوفر ساعة Watch Series 9، في نموذجين بقياس 41 ملميتر و45 ملميتر، في أربعة ألوان هي: الأسود، الأبيض، والفضي، والأحمر، مع إطار جديد من الألمنيوم بلون وردي، بالإضافة إلى إطارات من الستانلس ستيل، مقابل سعر يبدأ من 399 دولار (أي ما يعادل 12300 جنيه صمير).

ويبلغ سعر ساعة آبل Watch Series 9، في الإمارات حوالى 1599 درهما إماراتيا.

Watch Series 9
آبل Watch Series 9 Apple Watch Series 9 سعر ساعة آبل Watch Series 9 مواصفات Watch Series 9

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