والدها من بينهم.. شرطة بريطانيا تتهم 3 أشخاص بإنهاء حياة فتاة|فما القصة؟

وُجدت سارة شريف ذات الـ 10 أعوام ميتة بمنزلها في لندن قبل نحو شهر بعد إصابتها بجروح خطيرة، فيما ووجهت الشرطة البريطانية اتهامات لـ 3 أشخاص بزهق روحها، ونستعرض لكم التفاصيل من خلال تقرير عرضته فضائية العربية.





شرطة بريطانيا تتهم 3 أشخاص بزهق روح طفلة

وذكر التقرير أن الموجه إليهم التهمة هم والدها عرفان شريف وشريكته بيناش بتول وعمها فيصل مالك، عقب مثولهم أمام المحكمة والذين القي القبض عليهم بمطار لندن في 13 سبتمبر الجاري بعد عودتهم من رحلة، حيث سافروا إلى باكستان قبل يوم واحد فقط من العثور على سارة وقد فارقت الحياة.



وقالت الشرطة البريطانية، إن الثلاثة متهمون بالقتل والتسبب في وفاة طفل أو السماح بذلك. ومثلوا أمام محكمة جليدفورد يوم الجمعة (15/9). وتم حبسهم احتياطيًا حتى جلسة استماع في محكمة أولد بيلي بلندن في 19 سبتمبر .



وتابعت الشرطة إنها لا تزال تجري تحقيقاتها وأبلغت والدة الفتاة بأخر التطورات وهي الآن تتلقى الدعم من ضباط متخصصين.